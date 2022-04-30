×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Kur'an-ı Kerim Dua Yatsı Namazında Okunacak Dualar
Yatsı Namazında Okunacak Dualar

Yatsı Namazında Okunacak Dualar

Dua

7 Bölüm | 06:36
13 rekattan oluşan yatsı namazında okunması gereken dualar bu çalma listesinde... Yatsı namazında okunması gereken duaları buradan dinleyebilirsin.
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sesli Kunut Duası-1 Dinle (Arapça ve Türkçe)

İshak Danış 01:09
02

Sesli Kunut Duası-2 Dinle (Arapça ve Türkçe)

İshak Danış 00:58
03

Arapça Subhaneke Duası Dinle

İshak Danış 00:37
04

Sesli Rabbena Duaları Dinle (Arapça ve Türkçe)

İshak Danış 00:54
05

Allahumme Barik Duası Arapça okunuşu

Bünyamin Topçuoğlu 00:51
06

Allahumme Salli Duası Arapça okunuşu

Bünyamin Topçuoğlu 00:52
07

Tahiyyat Duası'nın Arapça Okunuşu

İshak Danış 01:15
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Kadir Gecesi'nde Okunacak Dualar
Yasin Suresi'nden Sonra Okunacak Dualar
Namaz Sureleri ve Anlamları
Sınavda Okunacak Dualar
Nazar Duaları
Kunut Duaları
Amentü Duası
Tahiyyat Duası
Sabah Namazında Okunacak Dualar
Öğle Namazında Okunacak Dualar
İkindi Namazında Okunacak Dualar
Akşam Namazında Okunacak Dualar
;

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı