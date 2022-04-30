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Kur'an-ı Kerim
Dua
Yatsı Namazında Okunacak Dualar
Yatsı Namazında Okunacak Dualar
Dua
7 Bölüm | 06:36
13 rekattan oluşan yatsı namazında okunması gereken dualar bu çalma listesinde... Yatsı namazında okunması gereken duaları buradan dinleyebilirsin.
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01
Sesli Kunut Duası-1 Dinle (Arapça ve Türkçe)
İshak Danış
01:09
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02
Sesli Kunut Duası-2 Dinle (Arapça ve Türkçe)
İshak Danış
00:58
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03
Arapça Subhaneke Duası Dinle
İshak Danış
00:37
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04
Sesli Rabbena Duaları Dinle (Arapça ve Türkçe)
İshak Danış
00:54
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05
Allahumme Barik Duası Arapça okunuşu
Bünyamin Topçuoğlu
00:51
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06
Allahumme Salli Duası Arapça okunuşu
Bünyamin Topçuoğlu
00:52
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07
Tahiyyat Duası'nın Arapça Okunuşu
İshak Danış
01:15
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