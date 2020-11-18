Kur'an-ı Kerim'de 8. cüzde En'âm Suresi tamamlanır ve 206 ayetten oluşan Â'râf Suresi'nin 88 ayeti okunur. 8. cüz 141. sayfada başlar ve 160. sayfada son bulur. 150. sayfada Â'râf Suresi başlar. İşte İbrahim Sadri'nin sesinden dinleyebileceğiniz (mukabele) 8. cüz ve En'âm Suresi (111. ayet ile başlar ve 165. ayet ile sure tamamlanır) ile Â'râf Suresi (88. ayete kadar)