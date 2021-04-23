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7/24 Dinle Kur'an-ı Kerim Meal Cüz İbrahim Sadri Cüz
İbrahim Sadri Cüz

İbrahim Sadri Cüz

30 Bölüm | 20:07:00

Kur'an-ı Kerim'deki cüzlerin meallerini İbrahim Sadri'nin sesinden dinleyebilirsiniz...

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  • 06
  • 6. cüz 114 sure bulunan Kur'an-ı Kerim'de 6. cüz ile Nisâ Suresi tamamlanır ve Mâide Suresi 83. ayete kadar okunur. 6. cüz 101-120. sayfalar arasında yer alır. Mâide Suresi 105. sayfada başlar. İşte İbrahim Sadri'nin sesinden dinleyebileceğiniz 6. cüz ve Nisâ Suresi (148. ayetle başlar 176. ayetle tamamlanır) ile Mâide Suresi (83. ayete kadar)
  • İbrahim Sadri
  • 00:37:00
  • 08
  • 8. cüz Kur'an-ı Kerim'de 8. cüzde En'âm Suresi tamamlanır ve 206 ayetten oluşan Â'râf Suresi'nin 88 ayeti okunur. 8. cüz 141. sayfada başlar ve 160. sayfada son bulur. 150. sayfada Â'râf Suresi başlar. İşte İbrahim Sadri'nin sesinden dinleyebileceğiniz (mukabele) 8. cüz ve En'âm Suresi (111. ayet ile başlar ve 165. ayet ile sure tamamlanır) ile Â'râf Suresi (88. ayete kadar)
  • İbrahim Sadri
  • 00:40:19


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