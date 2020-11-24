Kur'an-ı Kerim'in 481. sayfasında başlayan 25. cüzde ilk olarak Fussilet Suresi tamamlanır. Ardından 53 ayetten oluşan Şûrâ Suresi (482-488. sayfalar) , 89 ayetten oluşan Zuhruf Suresi (488-494. sayfalar), 59 ayetten oluşan Duhân Suresi (495-497. sayfalar ve 33. ayete kadar Câsiye Suresi okunur. 25. cüz 500. sayfada sonlanır. Buradan NMesut Uz'un sesinden Türkçe mealini dinleyebileceğiniz 25. cüz ile Fussilet Suresi (47. ayetle başlayan sure 54. ayetle tamamlanır), Şûrâ Suresi, Zuhruf Suresi, Duhân Suresi, Zuhruf Suresi ve Câsiye Suresi (33. ayete kadar)