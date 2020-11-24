Kur'an-ı Kerim'de 7 sureden oluşan 26. cüzde ilk olarak Câsiye Suresi tamamlanır. Ardından 35 ayetten oluşan Ahkâf Suresi (501-505. sayfalar), 38 ayette oluşan Muhammed Suresi (506-509. sayfalar), 29 ayetten oluşan Fetih Suresi (510-514. sayfalar), 18 ayetten oluşan Hucurât Suresi (514-516. sayfalar) , 45 ayetten oluşan Kâf Suresi (517-519. sayfalar) ve 31. ayete kadar Zâriyât Suresi (519-520. sayfalar) okunur. Buradan Mesut Uz'un sesinden Türkçe mealini dinleyebileceğiniz 26. cüz ile Câsiye Suresi (33. ayetle başlar ve sure 37. ayetle biter), Ahkâf Suresi,Muhammed Suresi, Fetih Suresi, Hucurât Suresi, Kâf Suresi ve Zâriyât Suresi (31. ayete kadar)