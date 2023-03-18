Namaz Nasıl Kılınır?

Namaz 5 Bölüm | 30:07 5 Bölüm | 30:07

Namaz, İslam'ın şartlarından biri olarak kabul edilen bir ibadettir. Bu çalma listesi beş vakit namazın nasıl kılındığını öğretmeyi amaçlamaktadır.