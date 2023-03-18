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Kur'an-ı Kerim
Namaz
Namaz Nasıl Kılınır?
Namaz Nasıl Kılınır?
Namaz
5 Bölüm | 30:07
Namaz, İslam'ın şartlarından biri olarak kabul edilen bir ibadettir. Bu çalma listesi beş vakit namazın nasıl kılındığını öğretmeyi amaçlamaktadır.
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01
Sabah namazı nasıl kılınır?
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04:45
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02
Öğle namazı nasıl kılınır?
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10:50
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03
İkindi namazı nasıl kılınır?
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08:33
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04
Akşam namazı nasıl kılınır?
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05:59
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05
Yatsı namazı nasıl kılınır?
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00:00
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