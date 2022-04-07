Duha Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Sure 8 Bölüm | 11:32 8 Bölüm | 11:32

Duha Suresi 11 ayetten oluşur ve Duhâ kelime anlamı olarak kuşluk vakti demektir. Bu çalma listesinden Duha Suresi'ni Arapça ve Türkçe olarak dinleyebilirsin.