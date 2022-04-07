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Kur'an-ı Kerim
Sure
Duha Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Duha Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Sure
8 Bölüm | 11:32
Duha Suresi 11 ayetten oluşur ve Duhâ kelime anlamı olarak kuşluk vakti demektir. Bu çalma listesinden Duha Suresi'ni Arapça ve Türkçe olarak dinleyebilirsin.
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01
Duha Suresi'ni Arapça Dinle
Bünyamin Topçuoğlu
01:08
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02
Duha Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle (Duha Suresi'nin anlamı)
Bünyamin Topçuoğlu,Mazlum Kiper
01:55
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03
Duha Suresi'nin Anlamı ve Türkçesi
Mazlum Kiper
00:47
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04
Duha Suresi'nin Arapça Okunuşu
İshak Danış
00:59
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05
Duha Suresi'nin Türkçe Okunuşu ve Anlamı
Kaya Akarsu
00:56
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06
Sesli Duha Suresi Dinle ( Arapça ve Türkçe)
Kaya Akarsu,İshak Danış
01:56
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