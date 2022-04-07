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7/24 Dinle Kur'an-ı Kerim Sure Duha Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Duha Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Duha Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Sure

8 Bölüm | 11:32
Duha Suresi 11 ayetten oluşur ve Duhâ kelime anlamı olarak kuşluk vakti demektir. Bu çalma listesinden Duha Suresi'ni Arapça ve Türkçe olarak dinleyebilirsin.
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Duha Suresi'ni Arapça Dinle

Bünyamin Topçuoğlu 01:08
02

Duha Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle (Duha Suresi'nin anlamı)

Bünyamin Topçuoğlu,Mazlum Kiper 01:55
03

Duha Suresi'nin Anlamı ve Türkçesi

Mazlum Kiper 00:47
04

Duha Suresi'nin Arapça Okunuşu

İshak Danış 00:59
05

Duha Suresi'nin Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Kaya Akarsu 00:56
06

Sesli Duha Suresi Dinle ( Arapça ve Türkçe)

Kaya Akarsu,İshak Danış 01:56
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