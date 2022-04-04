Felak Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Sure 8 Bölüm | 06:06 8 Bölüm | 06:06

Fil Suresi'nden sonra Mekke'de indirildiğine inanılan Felak Suresi'ni Arapça ve Türkçe onuşunu bu çalma listesinde bulabilirsin. Sabah aydınlığı anlamına gelen Felak Suresi'ni istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...