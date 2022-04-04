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7/24 Dinle Kur'an-ı Kerim Sure Felak Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Felak Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Felak Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Sure

8 Bölüm | 06:06
Fil Suresi'nden sonra Mekke'de indirildiğine inanılan Felak Suresi'ni Arapça ve Türkçe onuşunu bu çalma listesinde bulabilirsin. Sabah aydınlığı anlamına gelen Felak Suresi'ni istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Felak Suresi'nin Anlamı ve Türkçesi

Ercan Demirel 00:26
02

Felak Suresi'nin Arapça Okunuşu

Osman Şahin 00:39
03

Felak Suresi'ni Arapça Dinle

Bünyamin Topçuoğlu 00:31
04

Felak Suresi'nin Türkçe Okunuşu ve Anlamı

İbrahim Sadri 00:26
05

Sesli Felak Suresi'ni Dinle (Arapça ve Türkçe)

Bünyamin Topçuoğlu,İbrahim Sadri 00:57
06

Felak Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle ( Felak Suresi'nin Anlamı)

Ercan Demirel,Osman Şahin 01:05
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