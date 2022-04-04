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Kur'an-ı Kerim
Sure
Felak Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Felak Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Sure
8 Bölüm | 06:06
Fil Suresi'nden sonra Mekke'de indirildiğine inanılan Felak Suresi'ni Arapça ve Türkçe onuşunu bu çalma listesinde bulabilirsin. Sabah aydınlığı anlamına gelen Felak Suresi'ni istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...
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01
Felak Suresi'nin Anlamı ve Türkçesi
Ercan Demirel
00:26
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02
Felak Suresi'nin Arapça Okunuşu
Osman Şahin
00:39
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03
Felak Suresi'ni Arapça Dinle
Bünyamin Topçuoğlu
00:31
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04
Felak Suresi'nin Türkçe Okunuşu ve Anlamı
İbrahim Sadri
00:26
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05
Sesli Felak Suresi'ni Dinle (Arapça ve Türkçe)
Bünyamin Topçuoğlu,İbrahim Sadri
00:57
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06
Felak Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle ( Felak Suresi'nin Anlamı)
Ercan Demirel,Osman Şahin
01:05
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