×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Kur'an-ı Kerim Sure Fetih Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Fetih Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Fetih Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Sure

8 Bölüm | 02:06:55
Kur'an-ı Kerim'de bulunan 48. sure olan Fetih Suresi'nin Arapça ve Türkçe okunuşlarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Fetih Suresi'nin Türkçe anlamının da yer aldığı çalma listesi...
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Fetih Suresi'ni Arapça Dinle

Bünyamin Topçuoğlu 11:48
02

Fetih Suresi'nin Anlamı ve Türkçesi

Ercan Demirel 09:18
03

Fetih Suresi'nin Arapça Okunuşu

İshak Danış 12:21
04

Fetih Suresi'nin Türkçe Okunuşu ve Anlamı

İbrahim Sadri 08:52
05

Sesli Fetih Suresi Dinle (Arapça ve Türkçe)

İshak Danış,İbrahim Sadri 21:13
06

Fetih Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle ( Fetih Suresi'nin anlamı)

Ercan Demirel,Bünyamin Topçuoğlu 21:05
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Bünyamin Topçuoğlu - Sure
İshak Danış - Sure
Osman Şahin - Sure
Fatiha Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
İhlas Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Ayetel Kürsi | Farklı Hocalardan Dinle
Felak Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
İnşirah Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Nas Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Kevser Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Vakıa Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Fil Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Taha Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Yasin Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Duha Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
;

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı