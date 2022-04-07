Fetih Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Sure 8 Bölüm | 02:06:55 8 Bölüm | 02:06:55

Kur'an-ı Kerim'de bulunan 48. sure olan Fetih Suresi'nin Arapça ve Türkçe okunuşlarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Fetih Suresi'nin Türkçe anlamının da yer aldığı çalma listesi...