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Kur'an-ı Kerim
Sure
Fetih Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Fetih Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Sure
8 Bölüm | 02:06:55
Kur'an-ı Kerim'de bulunan 48. sure olan Fetih Suresi'nin Arapça ve Türkçe okunuşlarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Fetih Suresi'nin Türkçe anlamının da yer aldığı çalma listesi...
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01
Fetih Suresi'ni Arapça Dinle
Bünyamin Topçuoğlu
11:48
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02
Fetih Suresi'nin Anlamı ve Türkçesi
Ercan Demirel
09:18
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03
Fetih Suresi'nin Arapça Okunuşu
İshak Danış
12:21
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04
Fetih Suresi'nin Türkçe Okunuşu ve Anlamı
İbrahim Sadri
08:52
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05
Sesli Fetih Suresi Dinle (Arapça ve Türkçe)
İshak Danış,İbrahim Sadri
21:13
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06
Fetih Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle ( Fetih Suresi'nin anlamı)
Ercan Demirel,Bünyamin Topçuoğlu
21:05
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