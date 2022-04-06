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7/24 Dinle Kur'an-ı Kerim Sure Fil Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Fil Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Fil Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Sure

8 Bölüm | 06:43
Yemen Valisi Ebrehe'nin Kabe'ye saldırmasını ve bunun sonucunda karşılaştığı sonu anlatan Fil Suresi'ni Arapça ve Türkçe olarak istediğin zaman buradan dinleyebilirsin.
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sesli Fil Suresi Dinle (Arapça ve Türkçe)

Hakan Vanlı,Osman Şahin 01:09
02

Fil Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle (Fil Suresi'nin Anlamı)

İshak Danış,Ercan Demirel 01:04
03

Fil Suresi'nin Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Ercan Demirel 00:27
04

Fil Suresi'nin Arapça Okunuşu

Osman Şahin 00:48
05

Fil Suresi'nin Anlamı ve Türkçesi

Hakan Vanlı 00:24
06

Fil Suresi'ni Arapça Dinle

İshak Danış 00:38
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