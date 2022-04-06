Fil Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Sure 8 Bölüm | 06:43 8 Bölüm | 06:43

Yemen Valisi Ebrehe'nin Kabe'ye saldırmasını ve bunun sonucunda karşılaştığı sonu anlatan Fil Suresi'ni Arapça ve Türkçe olarak istediğin zaman buradan dinleyebilirsin.