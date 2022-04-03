İhlas Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Sure 8 Bölüm | 05:24 8 Bölüm | 05:24

İhlas Suresi Kur'an'ın 112. suresi olup 4 ayetten oluşturmaktadır. Mekke'de indirilmiş olan İhlas Suresi'nin Türkçe ve Arapça okunuşunu bu çalma listesinden bulabilir, dilediğin zaman anlamını ve Türkçe mealine bakabilirsin.