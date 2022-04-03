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7/24 Dinle Kur'an-ı Kerim Sure İhlas Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
İhlas Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

İhlas Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Sure

8 Bölüm | 05:24
İhlas Suresi Kur'an'ın 112. suresi olup 4 ayetten oluşturmaktadır. Mekke'de indirilmiş olan İhlas Suresi'nin Türkçe ve Arapça okunuşunu bu çalma listesinden bulabilir, dilediğin zaman anlamını ve Türkçe mealine bakabilirsin.
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

İhlas Suresi'ni Arapça ve Türkçe dinle (İhlas Suresi'nin anlamı)

Mazlum Kiper,Bünyamin Topçuoğlu 00:52
02

İhlas Suresi'ni Arapça Dinle

Osman Şahin 00:28
03

İhlas Suresi'nin Anlamı ve Türkçesi

İbrahim Sadri 00:33
04

Sesli İhlas Suresi Dinle (Arapça ve Türkçe)

İshak Danış,İbrahim Sadri 00:52
05

İhlas Suresi'nin Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Kaya Akarsu 00:35
06

İhlas Suresi'nin Arapça Okunuşu

İshak Danış 00:20
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