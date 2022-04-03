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Kur'an-ı Kerim
Sure
İhlas Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
İhlas Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Sure
8 Bölüm | 05:24
İhlas Suresi Kur'an'ın 112. suresi olup 4 ayetten oluşturmaktadır. Mekke'de indirilmiş olan İhlas Suresi'nin Türkçe ve Arapça okunuşunu bu çalma listesinden bulabilir, dilediğin zaman anlamını ve Türkçe mealine bakabilirsin.
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01
İhlas Suresi'ni Arapça ve Türkçe dinle (İhlas Suresi'nin anlamı)
Mazlum Kiper,Bünyamin Topçuoğlu
00:52
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02
İhlas Suresi'ni Arapça Dinle
Osman Şahin
00:28
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03
İhlas Suresi'nin Anlamı ve Türkçesi
İbrahim Sadri
00:33
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04
Sesli İhlas Suresi Dinle (Arapça ve Türkçe)
İshak Danış,İbrahim Sadri
00:52
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05
İhlas Suresi'nin Türkçe Okunuşu ve Anlamı
Kaya Akarsu
00:35
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06
İhlas Suresi'nin Arapça Okunuşu
İshak Danış
00:20
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