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7/24 Dinle Kur'an-ı Kerim Sure İnşirah Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
İnşirah Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

İnşirah Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Sure

8 Bölüm | 07:50
İnşirah Suresi Kur'an'ın 94. suresi olup 8 ayetten oluşmaktadır. İsmi ise açılmak ve genişlemek anlamına gelmektedir. Bu çalma listesinden dilediğin zaman İnşirah Suresi'ni Türkçe ve Arapça olarak dinleyebilirsin.
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

İnşirah Suresi'ni Arapça Dinle

Bünyamin Topçuoğlu 00:43
02

İnşirah Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle (İnşirah Suresi'nin Anlamı)

Bünyamin Topçuoğlu,Ercan Demirel 01:17
03

İnşirah Suresi'nin Anlamı ve Türkçesi

Mazlum Kiper 00:34
04

İnşirah Suresi'nin Arapça Okunuşu

Osman Şahin 00:45
05

İnşirah Suresi'nin Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Ercan Demirel 00:34
06

Sesli İnşirah Suresi Dinle (Arapça ve Türkçe)

Mazlum Kiper,Osman Şahin 01:20
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