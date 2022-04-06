İnşirah Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Sure 8 Bölüm | 07:50 8 Bölüm | 07:50

İnşirah Suresi Kur'an'ın 94. suresi olup 8 ayetten oluşmaktadır. İsmi ise açılmak ve genişlemek anlamına gelmektedir. Bu çalma listesinden dilediğin zaman İnşirah Suresi'ni Türkçe ve Arapça olarak dinleyebilirsin.