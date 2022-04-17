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7/24 Dinle Kur'an-ı Kerim Sure İsra Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
İsra Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

İsra Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Sure

8 Bölüm | 06:01:47
Kur'an'ın 17. suresi olan İsra Suresi 111 ayetten oluşmaktadır ve Medine'de indirildiğine inanılmaktadır. İşte İsra Suresi'nin Arapça ve Türkçe okunuşunun yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

İsra Suresi'ni Arapça Dinle

Osman Şahin 37:13
02

İsra Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle (İsra Suresi'nin Anlamı)

Osman Şahin,Mazlum Kiper 1:00:30
03

İsra Suresi'nin Anlamı ve Türkçesi

Mazlum Kiper 23:21
04

İsra Suresi'nin Arapça Okunuşu

İshak Danış 34:43
05

İsra Suresi'nin Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Kaya Akarsu 25:24
06

Sesli İsra Suresi Dinle (Arapça ve Türkçe)

İshak Danış,Kaya Akarsu 1:00:03
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