İsra Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Sure 8 Bölüm | 06:01:47 8 Bölüm | 06:01:47

Kur'an'ın 17. suresi olan İsra Suresi 111 ayetten oluşmaktadır ve Medine'de indirildiğine inanılmaktadır. İşte İsra Suresi'nin Arapça ve Türkçe okunuşunun yer aldığı çalma listesi...