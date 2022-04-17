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Kur'an-ı Kerim
Sure
İsra Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
İsra Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Sure
8 Bölüm | 06:01:47
Kur'an'ın 17. suresi olan İsra Suresi 111 ayetten oluşmaktadır ve Medine'de indirildiğine inanılmaktadır. İşte İsra Suresi'nin Arapça ve Türkçe okunuşunun yer aldığı çalma listesi...
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01
İsra Suresi'ni Arapça Dinle
Osman Şahin
37:13
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02
İsra Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle (İsra Suresi'nin Anlamı)
Osman Şahin,Mazlum Kiper
1:00:30
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03
İsra Suresi'nin Anlamı ve Türkçesi
Mazlum Kiper
23:21
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04
İsra Suresi'nin Arapça Okunuşu
İshak Danış
34:43
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05
İsra Suresi'nin Türkçe Okunuşu ve Anlamı
Kaya Akarsu
25:24
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06
Sesli İsra Suresi Dinle (Arapça ve Türkçe)
İshak Danış,Kaya Akarsu
1:00:03
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