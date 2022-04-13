Kadir Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Sure 8 Bölüm | 08:42 8 Bölüm | 08:42

Mekke'de Abese Suresi'nden sonra indirildiğine inanılan Kadir Suresi'ni dilediğin zaman Arapça ve Türkçe olarak bu çalma listesinden dinleyebilirsin...