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7/24 Dinle Kur'an-ı Kerim Sure Kadir Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Kadir Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Kadir Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Sure

8 Bölüm | 08:42
Mekke'de Abese Suresi'nden sonra indirildiğine inanılan Kadir Suresi'ni dilediğin zaman Arapça ve Türkçe olarak bu çalma listesinden dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kadir Suresi'ni Arapça Dinle

İshak Danış 00:47
02

Kadir Suresi'nin Anlamı ve Türkçesi

Ali Gül 00:42
03

Kadir Suresi'nin Arapça Okunuşu

Bünyamin Topçuoğlu 00:46
04

Kadir Suresi'nin Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Nüvit Candaner 00:39
05

Kadir Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle (Kadir Suresi'nin anlamı)

İshak Danış,Ali Gül 01:29
06

Sesli Kadir Suresi Dinle (Arapça ve Türkçe)

Bünyamin Topçuoğlu,Nüvit Candaner 01:25
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