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7/24 Dinle Kur'an-ı Kerim Sure Kafirun Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Kafirun Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Kafirun Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Sure

8 Bölüm | 07:38
Sure ismini ilk ayetinde geçen ve kafirler anlamına gelen "Kafirun" kelimesinden almaktadır. İşte Kafirun Suresi'ni Türkçe okunuşuyla beraber dinleyebileceğin çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kafirun Suresi'ni Arapça Dinle

Osman Şahin 00:44
02

Kafirun Suresi'nin Anlamı ve Türkçesi

Kaya Akarsu 00:34
03

Kafirun Suresi'nin Arapça Okunuşu

İshak Danış 00:44
04

Kafirun Suresi'nin Türkçe Okunuşu ve Anlamı

İbrahim Sadri 00:32
05

Sesli Kafirun Suresi Dinle (Arapça ve Türkçe)

Osman Şahin,Kaya Akarsu 01:16
06

Kafirun Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle (Kafirun Suresi'nin Anlamı)

İshak Danış,İbrahim Sadri 01:16
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