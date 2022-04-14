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Kur'an-ı Kerim
Sure
Kafirun Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Kafirun Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Sure
8 Bölüm | 07:38
Sure ismini ilk ayetinde geçen ve kafirler anlamına gelen "Kafirun" kelimesinden almaktadır. İşte Kafirun Suresi'ni Türkçe okunuşuyla beraber dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Kafirun Suresi'ni Arapça Dinle
Osman Şahin
00:44
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02
Kafirun Suresi'nin Anlamı ve Türkçesi
Kaya Akarsu
00:34
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03
Kafirun Suresi'nin Arapça Okunuşu
İshak Danış
00:44
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04
Kafirun Suresi'nin Türkçe Okunuşu ve Anlamı
İbrahim Sadri
00:32
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05
Sesli Kafirun Suresi Dinle (Arapça ve Türkçe)
Osman Şahin,Kaya Akarsu
01:16
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06
Kafirun Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle (Kafirun Suresi'nin Anlamı)
İshak Danış,İbrahim Sadri
01:16
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