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7/24 Dinle Kur'an-ı Kerim Sure Kehf Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Kehf Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Kehf Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Sure

8 Bölüm | 05:51:33
110 ayetten oluşan sure, kelime anlamını 'mağara' anlamına gelen 'kehf' kelimesinden alır. İşte Kehf Suresi'nin Arapça ve Türkçe okunuşlarının yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kehf Suresi'ni Arapça Dinle

Osman Şahin 37:02
02

Kehf Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle (Kehf Suresi'nin anlamı)

Osman Şahin,Ali Gül 1:04:51
03

Kehf Suresi'nin Anlamı ve Türkçesi

Ali Gül 27:54
04

Kehf Suresi'nin Arapça Okunuşu

Bünyamin Topçuoğlu 28:06
05

Kehf Suresi'nin Trükçe Okunuşu ve Anlamı

Hakan Vanlı 24:15
06

Sesli Kehf Suresi Dinle (Arapça ve Türkçe)

Bünyamin Topçuoğlu,Hakan Vanlı 52:17
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