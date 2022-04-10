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Kur'an-ı Kerim
Sure
Kehf Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Kehf Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Sure
8 Bölüm | 05:51:33
110 ayetten oluşan sure, kelime anlamını 'mağara' anlamına gelen 'kehf' kelimesinden alır. İşte Kehf Suresi'nin Arapça ve Türkçe okunuşlarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Kehf Suresi'ni Arapça Dinle
Osman Şahin
37:02
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02
Kehf Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle (Kehf Suresi'nin anlamı)
Osman Şahin,Ali Gül
1:04:51
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03
Kehf Suresi'nin Anlamı ve Türkçesi
Ali Gül
27:54
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04
Kehf Suresi'nin Arapça Okunuşu
Bünyamin Topçuoğlu
28:06
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05
Kehf Suresi'nin Trükçe Okunuşu ve Anlamı
Hakan Vanlı
24:15
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06
Sesli Kehf Suresi Dinle (Arapça ve Türkçe)
Bünyamin Topçuoğlu,Hakan Vanlı
52:17
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