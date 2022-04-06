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7/24 Dinle Kur'an-ı Kerim Sure Kevser Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Kevser Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Kevser Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Sure

8 Bölüm | 04:22
Kur'an'daki en kısa surelerden biri olan Kevser Suresi'ni bu çalma listesinden dilediğin her vakitte dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kevser Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle (Kevser Suresi'nin anlamı)

Kaya Akarsu,Osman Şahin 00:47
02

Sesli Kevser Suresi Dinle (Arapça ve Türkçe)

İshak Danış,Hakan Vanlı 00:41
03

Kevser Suresi'nin Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Kaya Akarsu 00:21
04

Kevser Suresi'nin Arapça Okunuşu

Osman Şahin 00:25
05

Kevser Suresi'ni Arapça Dinle

İshak Danış 00:21
06

Kevser Suresi'nin Anlamı ve Türkçesi

Hakan Vanlı 00:19
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