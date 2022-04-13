Kureyş Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Sure 8 Bölüm | 06:44 8 Bölüm | 06:44

Kur'an'ın 106.suresi olan Kureyş Suresi 4 ayetten oluşmaktadır ve anlamını peygamberin kabilesini ifade eden kureyş kelimesinden alır. İşte Arapça ve Türkçe olarak Kureyş Suresi'ni dinleyebileceğin çalma listesi...