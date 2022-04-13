×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Kur'an-ı Kerim Sure Kureyş Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Kureyş Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Kureyş Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Sure

8 Bölüm | 06:44
Kur'an'ın 106.suresi olan Kureyş Suresi 4 ayetten oluşmaktadır ve anlamını peygamberin kabilesini ifade eden kureyş kelimesinden alır. İşte Arapça ve Türkçe olarak Kureyş Suresi'ni dinleyebileceğin çalma listesi...
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kureyş Suresi'ni Arapça Dinle

Osman Şahin 00:40
02

Kureyş Suresi'nin Anlamı ve Türkçesi

Turgay Tanülkü 00:35
03

Kureyş Suresi'nin Arapça Okunuşu

Bünyamin Topçuoğlu 00:34
04

Kureyş Suresi'nin Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Hakan Vanlı 00:27
05

Kureyş Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle (Kureyş Suresi'nin Anlamı)

Osman Şahin,Turgay Tanülkü 01:13
06

Sesli Kureyş Suresi Dinle (Arapça ve Türkçe)

Bünyamin Topçuoğlu,Hakan Vanlı 01:01
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Bünyamin Topçuoğlu - Sure
İshak Danış - Sure
Osman Şahin - Sure
Fatiha Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
İhlas Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Ayetel Kürsi | Farklı Hocalardan Dinle
Felak Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
İnşirah Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Nas Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Kevser Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Vakıa Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Fil Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Taha Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Yasin Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Fetih Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Duha Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Kehf Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Tebbet Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Nasr Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Rahman Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
;

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı