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Kur'an-ı Kerim
Sure
Kureyş Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Kureyş Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Sure
8 Bölüm | 06:44
Kur'an'ın 106.suresi olan Kureyş Suresi 4 ayetten oluşmaktadır ve anlamını peygamberin kabilesini ifade eden kureyş kelimesinden alır. İşte Arapça ve Türkçe olarak Kureyş Suresi'ni dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Kureyş Suresi'ni Arapça Dinle
Osman Şahin
00:40
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02
Kureyş Suresi'nin Anlamı ve Türkçesi
Turgay Tanülkü
00:35
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03
Kureyş Suresi'nin Arapça Okunuşu
Bünyamin Topçuoğlu
00:34
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04
Kureyş Suresi'nin Türkçe Okunuşu ve Anlamı
Hakan Vanlı
00:27
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05
Kureyş Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle (Kureyş Suresi'nin Anlamı)
Osman Şahin,Turgay Tanülkü
01:13
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06
Sesli Kureyş Suresi Dinle (Arapça ve Türkçe)
Bünyamin Topçuoğlu,Hakan Vanlı
01:01
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