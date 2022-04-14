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Kur'an-ı Kerim
Sure
Meryem Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Meryem Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Sure
8 Bölüm | 03:37:32
Sure'nin Mekke döneminde indiğine inanılır ancak bazı tefsircilere göre 58. ve 71. ayetleri Medine dönemine aittir. İşte Meryem Suresi'nin Arapça ve Türkçe okunuşunun yer aldığı çalma listesi...
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01
Meryem Suresi'ni Arapça Dinle
Bünyamin Topçuoğlu
17:58
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02
Meryem Suresi'nin Anlamı ve Türkçesi
Mazlum Kiper
15:06
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03
Meryem Suresi'nin Arapça Okunuşu
Osman Şahin
22:43
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04
Meryem Suresi'nin Türkçe Okunuşu ve Anlamı
Ercan Demirel
16:47
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05
Sesli Meryem Suresi Dinle (Arapça ve Türkçe)
Mazlum Kiper,Bünyamin Topçuoğlu
33:02
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06
Meryem Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle (Meryem Suresi'nin anlamı)
Osman Şahin,Ercan Demirel
39:27
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