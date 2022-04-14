Meryem Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Sure 8 Bölüm | 03:37:32 8 Bölüm | 03:37:32

Sure'nin Mekke döneminde indiğine inanılır ancak bazı tefsircilere göre 58. ve 71. ayetleri Medine dönemine aittir. İşte Meryem Suresi'nin Arapça ve Türkçe okunuşunun yer aldığı çalma listesi...