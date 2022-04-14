×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Kur'an-ı Kerim Sure Meryem Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Meryem Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Meryem Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Sure

8 Bölüm | 03:37:32
Sure'nin Mekke döneminde indiğine inanılır ancak bazı tefsircilere göre 58. ve 71. ayetleri Medine dönemine aittir. İşte Meryem Suresi'nin Arapça ve Türkçe okunuşunun yer aldığı çalma listesi...
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Meryem Suresi'ni Arapça Dinle

Bünyamin Topçuoğlu 17:58
02

Meryem Suresi'nin Anlamı ve Türkçesi

Mazlum Kiper 15:06
03

Meryem Suresi'nin Arapça Okunuşu

Osman Şahin 22:43
04

Meryem Suresi'nin Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Ercan Demirel 16:47
05

Sesli Meryem Suresi Dinle (Arapça ve Türkçe)

Mazlum Kiper,Bünyamin Topçuoğlu 33:02
06

Meryem Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle (Meryem Suresi'nin anlamı)

Osman Şahin,Ercan Demirel 39:27
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Bünyamin Topçuoğlu - Sure
İshak Danış - Sure
Osman Şahin - Sure
Fatiha Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
İhlas Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Ayetel Kürsi | Farklı Hocalardan Dinle
Felak Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
İnşirah Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Nas Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Kevser Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Vakıa Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Fil Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Taha Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Yasin Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Fetih Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Duha Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Kehf Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Tebbet Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Nasr Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Rahman Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
;

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı