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7/24 Dinle Kur'an-ı Kerim Sure Mülk Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Mülk Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Mülk Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Sure

8 Bölüm | 01:18:57
Tebareke, Münciye, Mücadele, Mani'a ve Vakiye adlarıyla da bilinen Mülk Suresi'ni dilediğin her vakitte bu çalma listesinden Arapça ve Türkçe Olarak dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Mülk Suresi'ni Arapça Dinle

İshak Danış 07:55
02

Mülk Suresi'nin Anlamı ve Türkçesi

İbrahim Sadri 04:55
03

Mülk Suresi'nin Arapça Okunuşu

Bünyamin Topçuoğlu 07:08
04

Mülk Suresi'nin Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Ali Gül 06:21
05

Sesli Mülk Suresi Dinle (Arapça ve Türkçe)

İshak Danış,İbrahim Sadri 12:50
06

Mülk Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle (Mülk Suresi'nin anlamı)

Ali Gül ,Bünyamin Topçuoğlu 13:29
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