Mülk Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Sure 8 Bölüm | 01:18:57 8 Bölüm | 01:18:57

Tebareke, Münciye, Mücadele, Mani'a ve Vakiye adlarıyla da bilinen Mülk Suresi'ni dilediğin her vakitte bu çalma listesinden Arapça ve Türkçe Olarak dinleyebilirsin...