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Kur'an-ı Kerim
Sure
Mülk Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Mülk Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Sure
8 Bölüm | 01:18:57
Tebareke, Münciye, Mücadele, Mani'a ve Vakiye adlarıyla da bilinen Mülk Suresi'ni dilediğin her vakitte bu çalma listesinden Arapça ve Türkçe Olarak dinleyebilirsin...
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01
Mülk Suresi'ni Arapça Dinle
İshak Danış
07:55
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02
Mülk Suresi'nin Anlamı ve Türkçesi
İbrahim Sadri
04:55
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03
Mülk Suresi'nin Arapça Okunuşu
Bünyamin Topçuoğlu
07:08
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04
Mülk Suresi'nin Türkçe Okunuşu ve Anlamı
Ali Gül
06:21
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05
Sesli Mülk Suresi Dinle (Arapça ve Türkçe)
İshak Danış,İbrahim Sadri
12:50
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06
Mülk Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle (Mülk Suresi'nin anlamı)
Ali Gül ,Bünyamin Topçuoğlu
13:29
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