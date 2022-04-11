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Kur'an-ı Kerim
Sure
Nasr Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Nasr Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Sure
8 Bölüm | 06:14
Nasr Suresi'nde, Allah'ın yardımı ile Mekke'nin fethedildiğinden ve insanların büyük kitleler halinde Allah'ın dinine girdiğinden bahsedilmektedir. İşte Nasr Suresi'nin Türkçe anlamıyla birlikte Arapça okunuşunun da yer aldığı çalma listesi...
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01
Nasr Suresi'ni Arapça Dinle
İshak Danış
00:32
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02
Nasr Suresi'nin Anlamı ve Türkçesi
Ercan Demirel
00:28
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03
Nasr Suresi'nin Arapça Okunuşu
Bünyamin Topçuoğlu
00:33
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04
Nasr Suresi'nin Türkçe Okunuşu ve Anlamı
Turgay Tanülkü
00:31
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05
Sesli Nasr Suresi Dinle (Arapça ve Türkçe)
Turgay Tanülkü,Bünyamin Topçuoğlu
01:04
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06
Nasr Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle (Nasr Suresi'nin anlamı)
İshak Danış,Ercan Demirel
01:01
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