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7/24 Dinle Kur'an-ı Kerim Sure Nasr Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Nasr Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Nasr Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Sure

8 Bölüm | 06:14
Nasr Suresi'nde, Allah'ın yardımı ile Mekke'nin fethedildiğinden ve insanların büyük kitleler halinde Allah'ın dinine girdiğinden bahsedilmektedir. İşte Nasr Suresi'nin Türkçe anlamıyla birlikte Arapça okunuşunun da yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Nasr Suresi'ni Arapça Dinle

İshak Danış 00:32
02

Nasr Suresi'nin Anlamı ve Türkçesi

Ercan Demirel 00:28
03

Nasr Suresi'nin Arapça Okunuşu

Bünyamin Topçuoğlu 00:33
04

Nasr Suresi'nin Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Turgay Tanülkü 00:31
05

Sesli Nasr Suresi Dinle (Arapça ve Türkçe)

Turgay Tanülkü,Bünyamin Topçuoğlu 01:04
06

Nasr Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle (Nasr Suresi'nin anlamı)

İshak Danış,Ercan Demirel 01:01
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