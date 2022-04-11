Nasr Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Sure 8 Bölüm | 06:14 8 Bölüm | 06:14

Nasr Suresi'nde, Allah'ın yardımı ile Mekke'nin fethedildiğinden ve insanların büyük kitleler halinde Allah'ın dinine girdiğinden bahsedilmektedir. İşte Nasr Suresi'nin Türkçe anlamıyla birlikte Arapça okunuşunun da yer aldığı çalma listesi...