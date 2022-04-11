Rahman Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Sure 8 Bölüm | 01:35:47 8 Bölüm | 01:35:47

Sure adını, Allah'ın 99 isminden biri olan R-H-M kökünden türeyen er Rahman kelimesinden almaktadır. İşte Rahman Suresi'nin Türkçe ve Arapça okunuşunun yer aldığı çalma listesi...