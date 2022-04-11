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7/24 Dinle Kur'an-ı Kerim Sure Rahman Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Rahman Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Rahman Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Sure

8 Bölüm | 01:35:47
Sure adını, Allah'ın 99 isminden biri olan R-H-M kökünden türeyen er Rahman kelimesinden almaktadır. İşte Rahman Suresi'nin Türkçe ve Arapça okunuşunun yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Rahman Suresi'nin Arapça Okunuşu

Osman Şahin 08:53
02

Rahman Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle (Rahman Suresi'nin anlamı)

Hakan Vanlı,İshak Danış 16:34
03

Rahman Suresi'ni Arapça Dinle

İshak Danış 10:19
04

Rahman Suresi'nin Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Mazlum Kiper 06:17
05

Sesli Rahman Suresi Dinle (Arapça ve Türkçe)

Osman Şahin,Mazlum Kiper 15:09
06

Rahman Suresi'nin Anlamı ve Türkçesi

Hakan Vanlı 06:52
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