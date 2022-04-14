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Kur'an-ı Kerim
Sure
Secde Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Secde Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Sure
8 Bölüm | 01:35:31
Sure adını, mü'minlerin Allah'a secde etmelerinden bahseden 15. ayetten almıştır. İşte Secde Suresi'ni farklı hocalardan dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Secde Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle (Secde Suresi'nin anlamı)
Osman Şahin,Hakan Vanlı
15:05
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02
Secde Suresi'ni Arapça Dinle
İshak Danış
08:46
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03
Secde Suresi'nin Anlamı ve Türkçesi
Turgay Tanülkü
07:59
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04
Secde Suresi'nin Arapça Okunuşu
Osman Şahin
09:48
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05
Secde Suresi'nin Türkçe Okunuşu ve Anlamı
Hakan Vanlı
05:18
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06
Sesli Secde Suresi Dinle (Arapça ve Türkçe)
Turgay Tanülkü,İshak Danış
16:45
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