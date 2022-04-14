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7/24 Dinle Kur'an-ı Kerim Sure Secde Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Secde Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Secde Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Sure

8 Bölüm | 01:35:31
Sure adını, mü'minlerin Allah'a secde etmelerinden bahseden 15. ayetten almıştır. İşte Secde Suresi'ni farklı hocalardan dinleyebileceğin çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Secde Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle (Secde Suresi'nin anlamı)

Osman Şahin,Hakan Vanlı 15:05
02

Secde Suresi'ni Arapça Dinle

İshak Danış 08:46
03

Secde Suresi'nin Anlamı ve Türkçesi

Turgay Tanülkü 07:59
04

Secde Suresi'nin Arapça Okunuşu

Osman Şahin 09:48
05

Secde Suresi'nin Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Hakan Vanlı 05:18
06

Sesli Secde Suresi Dinle (Arapça ve Türkçe)

Turgay Tanülkü,İshak Danış 16:45
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