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Kur'an-ı Kerim
Sure
Taha Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Taha Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Sure
8 Bölüm | 06:43
İsmini 1. ayetteki harflerden alan Taha Suresi, Kur'an'ın 20.suresi olup 135 ayetten oluşmaktadır. İşte Taha Suresi'ni Arapça ve Türkçe olarak dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Sesli Fil Suresi Dinle (Arapça ve Türkçe)
Hakan Vanlı,Osman Şahin
01:09
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02
Fil Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle (Fil Suresi'nin Anlamı)
İshak Danış,Ercan Demirel
01:04
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03
Fil Suresi'nin Türkçe Okunuşu ve Anlamı
Ercan Demirel
00:27
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04
Fil Suresi'nin Arapça Okunuşu
Osman Şahin
00:48
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05
Fil Suresi'nin Anlamı ve Türkçesi
Hakan Vanlı
00:24
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06
Fil Suresi'ni Arapça Dinle
İshak Danış
00:38
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1.5x
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