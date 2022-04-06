Taha Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Sure 8 Bölüm | 06:43 8 Bölüm | 06:43

İsmini 1. ayetteki harflerden alan Taha Suresi, Kur'an'ın 20.suresi olup 135 ayetten oluşmaktadır. İşte Taha Suresi'ni Arapça ve Türkçe olarak dinleyebileceğin çalma listesi...