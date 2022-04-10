Tebbet Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Sure 8 Bölüm | 06:51 8 Bölüm | 06:51

Ebu Leheb veya Leheb olarak da bilinen Tebbet Suresi, 5 ayetten oluşmaktadır ve Kur'an'ın 111. suresidir. İşte Tebbet Suresi'nin Arapça ve Türkçe okunuşlarının yer aldığı çalma listesi...