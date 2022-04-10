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7/24 Dinle Kur'an-ı Kerim Sure Tebbet Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Tebbet Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Tebbet Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Sure

8 Bölüm | 06:51
Ebu Leheb veya Leheb olarak da bilinen Tebbet Suresi, 5 ayetten oluşmaktadır ve Kur'an'ın 111. suresidir. İşte Tebbet Suresi'nin Arapça ve Türkçe okunuşlarının yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sesli Tebbet Suresi Dinle (Arapça ve Türkçe)

Osman Şahin,Ercan Demirel 01:11
02

Tebbet Suresi'ni Arapça Dinle

İshak Danış 00:36
03

Tebbet Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle (Tebbet Suresi'nin anlamı)

İshak Danış,Nüvit Candaner 01:05
04

Tebbet Suresi'nin Anlamı ve Türkçesi

Nüvit Candaner 00:29
05

Tebbet Suresi'nin Arapça Okunuşu

Osman Şahin 00:45
06

Tebbet Suresi'nin Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Ercan Demirel 00:29
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