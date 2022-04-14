Tevbe Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Sure 8 Bölüm | 09:27:48 8 Bölüm | 09:27:48

Kur'an'ın 9. suresi olan Tevbe Suresi, 129 ayetten oluşmaktadır ve tamamı Mekke'de indirilmiştir. İşte Tevbe Suresi'nin Türkçe ve Arapça okunuşunun yer aldığı çalma listesi...