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Kur'an-ı Kerim
Sure
Tevbe Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Tevbe Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Sure
8 Bölüm | 09:27:48
Kur'an'ın 9. suresi olan Tevbe Suresi, 129 ayetten oluşmaktadır ve tamamı Mekke'de indirilmiştir. İşte Tevbe Suresi'nin Türkçe ve Arapça okunuşunun yer aldığı çalma listesi...
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01
Tevbe Suesi'nin Arapça Okunuşu
Bünyamin Topçuoğlu
49:22
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02
Tevbe Suresi'ni Arapça Dinle
İshak Danış
59:57
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03
Tevbe Suresi'nin Anlamı ve Türkçesi
İbrahim Sadri
40:00
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04
Tevbe Suresi'nin Türkçe Okunuşu ve Anlamı
Nüvit Candaner
40:07
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05
Sesli Tevbe Suresi Dinle (Arapça ve Türkçe)
Bünyamin Topçuoğlu,İshak Danış
1:49:10
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06
Tevbe Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle (Tevbe Suresi'nin Anlamı)
Nüvit Candaner,İbrahim Sadri
1:20:01
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