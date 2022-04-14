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7/24 Dinle Kur'an-ı Kerim Sure Tevbe Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Tevbe Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Tevbe Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Sure

8 Bölüm | 09:27:48
Kur'an'ın 9. suresi olan Tevbe Suresi, 129 ayetten oluşmaktadır ve tamamı Mekke'de indirilmiştir. İşte Tevbe Suresi'nin Türkçe ve Arapça okunuşunun yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Tevbe Suesi'nin Arapça Okunuşu

Bünyamin Topçuoğlu 49:22
02

Tevbe Suresi'ni Arapça Dinle

İshak Danış 59:57
03

Tevbe Suresi'nin Anlamı ve Türkçesi

İbrahim Sadri 40:00
04

Tevbe Suresi'nin Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Nüvit Candaner 40:07
05

Sesli Tevbe Suresi Dinle (Arapça ve Türkçe)

Bünyamin Topçuoğlu,İshak Danış 1:49:10
06

Tevbe Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle (Tevbe Suresi'nin Anlamı)

Nüvit Candaner,İbrahim Sadri 1:20:01
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