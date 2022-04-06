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Kur'an-ı Kerim
Sure
Vakıa Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Vakıa Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Sure
8 Bölüm | 01:34:51
Vakıa Suresi, hicretten önce Mekke döneminde nazil olmuştur. 93 ayetten oluşan Vakıa Suresi'nin Türkçe ve Arapça okunuşunu bu çalma listesinde bulabilirsin. Vakıa Suresi'ni istediğin her vakitte buradan farklı hocaların sesinden dinleyebilirsin...
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01
Vakıa Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle... (Vakıa Suresi'nin anlamı)
Ercan Demirel,Osman Şahin
15:39
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02
Vakıa Suresi'ni Arapça Dinle
İshak Danış
09:59
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03
Vakıa Suresi'nin Anlamı ve Türkçesi
İbrahim Sadri
06:35
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04
Sesli Vakıa Suresi Dinle (Arapça ve Türkçe)
Mazlum Kiper,Saad Al Ghamdi
14:40
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05
Vakıa Suresi'nin Türkçe Okunuşu ve Anlamı
Ali Gül
07:43
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06
Vakıa Suresi'nin Arapça okunuşu
Bünyamin Topçuoğlu
09:56
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