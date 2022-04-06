Vakıa Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Sure 8 Bölüm | 01:34:51 8 Bölüm | 01:34:51

Vakıa Suresi, hicretten önce Mekke döneminde nazil olmuştur. 93 ayetten oluşan Vakıa Suresi'nin Türkçe ve Arapça okunuşunu bu çalma listesinde bulabilirsin. Vakıa Suresi'ni istediğin her vakitte buradan farklı hocaların sesinden dinleyebilirsin...