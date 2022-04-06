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7/24 Dinle Kur'an-ı Kerim Sure Vakıa Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Vakıa Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Vakıa Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Sure

8 Bölüm | 01:34:51
Vakıa Suresi, hicretten önce Mekke döneminde nazil olmuştur. 93 ayetten oluşan Vakıa Suresi'nin Türkçe ve Arapça okunuşunu bu çalma listesinde bulabilirsin. Vakıa Suresi'ni istediğin her vakitte buradan farklı hocaların sesinden dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Vakıa Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle... (Vakıa Suresi'nin anlamı)

Ercan Demirel,Osman Şahin 15:39
02

Vakıa Suresi'ni Arapça Dinle

İshak Danış 09:59
03

Vakıa Suresi'nin Anlamı ve Türkçesi

İbrahim Sadri 06:35
04

Sesli Vakıa Suresi Dinle (Arapça ve Türkçe)

Mazlum Kiper,Saad Al Ghamdi 14:40
05

Vakıa Suresi'nin Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Ali Gül 07:43
06

Vakıa Suresi'nin Arapça okunuşu

Bünyamin Topçuoğlu 09:56
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