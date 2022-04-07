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7/24 Dinle Kur'an-ı Kerim Sure Yasin Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Yasin Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Yasin Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Sure

8 Bölüm | 02:57:46
Yâsîn Suresi Kur'an-ı Kerim'de bulunan en uzun sureler arasında yer almaktadır. 83 ayetten oluşan Yasin Suresi'ni dilediğin her vakitte bu çalma listesinden Arapça ve Türkçe olarak dinleyebilirsin.
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yasin Suresi'ni Arapça Dinle

İshak Danış 17:02
02

Yasin Suresi'nin Anlamı ve Türkçesi

Mazlum Kiper 11:27
03

Yasin Suresi'nin Arapça Okunuşu

Osman Şahin 16:53
04

Yasin Suresi'nin Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Ali Gül 13:56
05

Yasin Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle (Yasin Suresi'nin anlamı)

İshak Danış,Mazlum Kiper 28:27
06

Sesli Yasin Suresi Dinle (Arapça ve Türkçe)

Ali Gül ,Osman Şahin 30:47
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