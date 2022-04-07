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Kur'an-ı Kerim
Sure
Yasin Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Yasin Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Sure
8 Bölüm | 02:57:46
Yâsîn Suresi Kur'an-ı Kerim'de bulunan en uzun sureler arasında yer almaktadır. 83 ayetten oluşan Yasin Suresi'ni dilediğin her vakitte bu çalma listesinden Arapça ve Türkçe olarak dinleyebilirsin.
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01
Yasin Suresi'ni Arapça Dinle
İshak Danış
17:02
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02
Yasin Suresi'nin Anlamı ve Türkçesi
Mazlum Kiper
11:27
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03
Yasin Suresi'nin Arapça Okunuşu
Osman Şahin
16:53
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04
Yasin Suresi'nin Türkçe Okunuşu ve Anlamı
Ali Gül
13:56
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05
Yasin Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle (Yasin Suresi'nin anlamı)
İshak Danış,Mazlum Kiper
28:27
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06
Sesli Yasin Suresi Dinle (Arapça ve Türkçe)
Ali Gül ,Osman Şahin
30:47
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