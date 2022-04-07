Yasin Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Sure 8 Bölüm | 02:57:46 8 Bölüm | 02:57:46

Yâsîn Suresi Kur'an-ı Kerim'de bulunan en uzun sureler arasında yer almaktadır. 83 ayetten oluşan Yasin Suresi'ni dilediğin her vakitte bu çalma listesinden Arapça ve Türkçe olarak dinleyebilirsin.