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Kur'an-ı Kerim
Sure
Zilzal Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Zilzal Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Sure
8 Bölüm | 10:39
Sure ismini içinde geçen zelzele kelimesinden alır ve 8 ayetten oluşmaktadır. İşte Zilzal Suresi'nin Türkçe okunuşunun da yer aldığı çalma listesi...
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01
Zilzal Suresi'nin Türkçe Okunuşu ve Anlamı
Mazlum Kiper
00:44
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02
Zilzal Suresi'ni Arapça Dinle
Bünyamin Topçuoğlu
01:02
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03
Zilzal Suresi'nin Anlamı ve Türkçesi
Kaya Akarsu
00:52
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04
Zilzal Suresi'nin Arapça Okunuşu
İshak Danış
00:55
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05
Zilzal Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle (Zilzal Suresi'nin anlamı)
Bünyamin Topçuoğlu,Mazlum Kiper
01:45
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06
Sesli Zilzal Suresi Dinle (Arapça ve Türkçe)
Kaya Akarsu,İshak Danış
01:48
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