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7/24 Dinle Kur'an-ı Kerim Sure Zilzal Suresi | Farklı Hocalardan Dinle
Zilzal Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Zilzal Suresi | Farklı Hocalardan Dinle

Sure

8 Bölüm | 10:39
Sure ismini içinde geçen zelzele kelimesinden alır ve 8 ayetten oluşmaktadır. İşte Zilzal Suresi'nin Türkçe okunuşunun da yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Zilzal Suresi'nin Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Mazlum Kiper 00:44
02

Zilzal Suresi'ni Arapça Dinle

Bünyamin Topçuoğlu 01:02
03

Zilzal Suresi'nin Anlamı ve Türkçesi

Kaya Akarsu 00:52
04

Zilzal Suresi'nin Arapça Okunuşu

İshak Danış 00:55
05

Zilzal Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle (Zilzal Suresi'nin anlamı)

Bünyamin Topçuoğlu,Mazlum Kiper 01:45
06

Sesli Zilzal Suresi Dinle (Arapça ve Türkçe)

Kaya Akarsu,İshak Danış 01:48
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