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7/24 Dinle Kürşat Başar

Kürşat Başar

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Keşke Burada Olsaydın Ft Ayşen

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Gare Du Nord-Kayboldum (El Ciego)

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Keşke Burada Olsaydın

... KAPAT
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Albümler

Kaldığımız Yerden Kürşat Başar

Keşke Burada Olsaydın Kürşat Başar

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