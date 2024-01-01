Kürşat Başar

Keşke Burada Olsaydın Ft Ayşen Şimdi hatırlar mısın bilmem o yağmurlu uzun geceyi Aşk birinin hep kaybettiği bir oyun dediğini Hayaller gitse de hani sen kalacaktın Keşke burda olsaydın Ne zaman unutur insan ne zaman alışır Anılar nereye kadar zamanla savaşır Şimdi hatırlar mısın bilmem beni öptüğün o geceyi Küçük bir çocuğu büyülü bir dünyaya götüren heceleri Seninle güldüğümüz günleri özlüyorum Keşke burda olsaydın Ne zaman tükenir insan ne zaman vazgeçer Maziyi nereye kadar peşinden sürükler Ne zaman tükenir insan ne zaman alışır Anılar nereye kadar zamanla savaşır

Gare Du Nord-Kayboldum (El Ciego) Aşkın suya yazılmış bir yazıydı Belki de peşinden gelmek hayatımın hatasıydı Anlaşılmaz, suskun bir hâlin vardı Sana inat seni sevdim, yine sevdim Kendinden hiç bahsetmezdin nedense Belki de uçurumlar vardı aramızda seninle Ulaşılmaz, uzak bir hâlin vardı Sana inat seni sevdim, yine sevdim Kayboldum bu hikâyenin içinde Farkına bile varmadan gözlerinde kayboldum Kendimi senden sonra unuttum Bildiğim tek şey varsa kayboldum yokluğunda Aşkın suya yazılmış bir yazıydı Belki de peşinden gelmek hayatımın hatasıydı Anlaşılmaz, suskun bir hâlin vardı Sana inat seni sevdim, yine sevdim Kayboldum bu hikâyenin içinde Farkına bile varmadan gözlerinde kayboldum Kendimi senden sonra unuttum Bildiğim tek şey varsa kayboldum yokluğunda Aşkın suya yazılmış bir yazıydı Belki de peşinden gelmek hayatımın hatasıydı Anlaşılmaz, suskun bir hâlin vardı Sana inat seni sevdim, yine sevdim