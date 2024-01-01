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7/24 Dinle Keşke Burada Olsaydın

Keşke Burada Olsaydın Şarkı Sözleri

Kürşat Başar Keşke Burada Olsaydın şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kürşat Başar Keşke Burada Olsaydın şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Keşke Burada Olsaydın sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kürşat Başar

Kürşat Başar

Keşke Burada Olsaydın

  • Keşke Burada Olsaydın Ft Ayşen

  • Ben Varım Ft Kürşat Başar

  • El Gibi Ft Kürşat Başar

  • Gare Du Nord-Kayboldum (El Ciego)

  • Hep Böyle Kal Ft Kürşat Başar

  • Kayboldum (El Ciego Radio) Ft Kürşat Başar

  • Keşke Burada Olsaydın

  • Kimse Bilmez Ft Kürşat Başar

  • Pera`da Zaman Ft Kürşat Başar

  • Sen Benim Şarkımsın Ft Kürşat Başar

  • Üç Kalp Ft Kürşat Başar

  • İzmir'in Kavakları Ft Kürşat Başar

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