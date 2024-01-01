Kürşat Başar

Keşke Burada Olsaydın Şimdi hatırlar mısın bilmem o yağmurlu uzun geceyi Aşk birinin hep kaybettiği bir oyun dediğini Hayaller gitse de hani sen kalacaktın Keşke burda olsaydın Ne zaman unutur insan ne zaman alışır Anılar nereye kadar zamanla savaşır Şimdi hatırlar mısın bilmem beni öptüğün o geceyi Küçük bir çocuğu büyülü bir dünyaya götüren heceleri Seninle güldüğümüz günleri özlüyorum Keşke burda olsaydın Ne zaman tükenir insan ne zaman vazgeçer Maziyi nereye kadar peşinden sürükler Ne zaman tükenir insan ne zaman alışır Anılar nereye kadar zamanla savaşır

Keşke Burada Olsaydın Ft Ayşen Şimdi hatırlar mısın bilmem o yağmurlu uzun geceyi Aşk birinin hep kaybettiği bir oyun dediğini Hayaller gitse de hani sen kalacaktın Keşke burda olsaydın Ne zaman unutur insan ne zaman alışır Anılar nereye kadar zamanla savaşır Şimdi hatırlar mısın bilmem beni öptüğün o geceyi Küçük bir çocuğu büyülü bir dünyaya götüren heceleri Seninle güldüğümüz günleri özlüyorum Keşke burda olsaydın Ne zaman tükenir insan ne zaman vazgeçer Maziyi nereye kadar peşinden sürükler Ne zaman tükenir insan ne zaman alışır Anılar nereye kadar zamanla savaşır