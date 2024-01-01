Ayağında kundura, ayağında kundura. Yar gelir dura dura, yar gelir dura dura. Ölürem ben ölürem vay. Genç ömrümü çürüttüm, genç ömrümü çürüttüm. Göğsüme vura vura, sineme vura vura. Ölürem ben ölürem vay. Ölürem ben ölürem, ölürem ben ölürem. Nere gitsen gelirem. Ben bir fakir çocuğam, arar seni buluram vay. Çıktım kerpiç duvara, çıktım kerpiç duvara. El ettim nazlı yara, el ettim eski yara. Ölürem ben ölürem vay. Eski yar hele mele, eski yar hele mele, Can kurban yengi yara, can kurban yeni yara. Ölürem ben ölürem vah. Ölürem ben ölürem, ölürem ben ölürem. Nere gitsen gelirem. Ben bir attar çocuğam, arar seni buluram vay.