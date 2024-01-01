İstanbul'da Canim dedim sana canim, ah canimi aldin obur yarim! Sen yine'de uzulme, dayanamam sana, kiyamam!(but you dont sad,i cant stand you Istanbul'da bir yarim var, gozbebegim canim var, unutamadim seni aaaah! Kendimi unuttum! Unutmak – zapominac Yarim polowa Canim – moja droga Unutamadim – i have forgotten Siir: Su gibi akar omur, genclik onune set mi olur... Yakar sensiz yillarr, ustume hayalin yagar, yagmur yagmur! Bilirim simdi bensiz seni buldum yerdesin! Ne tadi varki ben olmadan anilarin, adini bir ben bilirim, yeter! kimse bilmesin! Istanbul koydum ismini, istanbul acilari!(i put your name ''istanbul''.the pains of istanbul

Bir İstanbul Masalı Öğrenir mi? Er ya da geç gülmesini yüreğim Sağa sola savrulur, yaralanırım Zor bu hayat dediğin Bir yanı demirden kor, bir yanı aklı selim Böyle midir? Böyle mi aşk? Kaç yüzü var bileyim? İstanbul seversem, seversem Hiç korkmadan Hiç utanmadan Gör açarım pembeli baharlar misali Bir hayatsa? Aşkın bedeli Öderim öyle yazar, aşk masalı