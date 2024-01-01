Bir İstanbul Masalı Şarkı Sözleri
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Kürşat
Bir İstanbul Masalı
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Canim dedim sana canim, ah canimi aldin obur yarim!
Sen yine'de uzulme, dayanamam sana, kiyamam!(but you dont sad,i cant stand you
Istanbul'da bir yarim var,
gozbebegim canim var, unutamadim seni aaaah!
Kendimi unuttum!
Unutmak – zapominac
Yarim polowa
Canim – moja droga
Unutamadim – i have forgotten
Siir:
Su gibi akar omur, genclik onune set mi olur...
Yakar sensiz yillarr, ustume hayalin yagar, yagmur yagmur!
Bilirim simdi bensiz seni buldum yerdesin!
Ne tadi varki ben olmadan anilarin,
adini bir ben bilirim, yeter! kimse bilmesin!
Istanbul koydum ismini, istanbul acilari!(i put your name ''istanbul''.the pains of istanbul
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Öğrenir mi? Er ya da geç gülmesini yüreğim
Sağa sola savrulur, yaralanırım
Zor bu hayat dediğin
Bir yanı demirden kor, bir yanı aklı selim
Böyle midir? Böyle mi aşk?
Kaç yüzü var bileyim?
İstanbul seversem, seversem
Hiç korkmadan
Hiç utanmadan
Gör açarım pembeli baharlar misali
Bir hayatsa? Aşkın bedeli
Öderim öyle yazar, aşk masalı
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Öğrenir mi er ya da geç gülmesini yüreğim
Sağ sola savrulur, yaralanırım
Zor bu hayat bebeğim
Bir yani demirden kor, bir yani aklıselim
Böyle midir? böyle mi aşk? kaç yüzü var bebeğim
İstanbul
Sever, seven
Seversem hiç korkmadan, hiç utanmadan
Göl aşarım pembeli baharlar misali
Bir hayatsa aşkin bedeli
Öderim, öyle yazar aşk masalı
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