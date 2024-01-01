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Kürşat Kaçamıyorum Kaçamıyorum Kaçmak istiyorum buralardan Kaybolmak ortaklıklardan Varlığımda değerimi anlamayanlardan Kurtulmak kopmak istiyorum Kaçamıyorum Kaçamıyorum Kapılar kilitli açamıyorum içiyorum ama ne oldu abana kafam iyi ama uçamıyorum Kaçmak istiyorum buralardan, Kaybolmak ortaklıklardan Varlığımda değerimi anlamayanlardan Kurtulmak kopmak istiyorum Kaçamıyorum Kaçamıyorum Kapılar kilitli açamıyorum içiyorum ama ne oldu abana kafam iyi ama uçamıyorum Tüm Şarkıları