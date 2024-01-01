Kaçamıyorum Şarkı Sözleri
Kürşat Kaçamıyorum şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kürşat Kaçamıyorum şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kaçamıyorum sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Kaçmak istiyorum buralardan
Kaybolmak ortaklıklardan
Varlığımda değerimi anlamayanlardan
Kurtulmak kopmak istiyorum
Kaçamıyorum Kaçamıyorum
Kapılar kilitli açamıyorum
içiyorum ama ne oldu abana
kafam iyi ama uçamıyorum
Kaçmak istiyorum buralardan,
Kaybolmak ortaklıklardan
Varlığımda değerimi anlamayanlardan
Kurtulmak kopmak istiyorum
Kaçamıyorum Kaçamıyorum
Kapılar kilitli açamıyorum
içiyorum ama ne oldu abana
kafam iyi ama uçamıyorum