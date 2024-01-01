-
Canımı verirdim birazcık sevsen
Bana umut değil, aşkını göstersen
"Gidiyorum" diyorsun
Git (git) istersen
Vur hançeri kalbime
Kalbim kana bulansın
Fazla derinlere inme
Çünkü orda sen varsın
Vur hançeri kalbime
Kalbim kana bulansın
Fazla derinlere inme
Çünkü orda sen varsın
Vur hançeri kalbime
Kalbim kana bulansın
Fazla derinlere inme
Çünkü orda sen varsın
Ne istedin vermedim?
Nankörlük etme
Yılların hatrı var, dur, böyle gitme
Bu can zaten senindir, al (al) vazgeçme
Vur hançeri kalbime
Kalbim kana bulansın
Fazla derinlere inme
Çünkü orda sen varsın
Vur hançeri kalbime
Kalbim kana bulansın
Fazla derinlere inme
Çünkü orda sen varsın
Vur hançeri kalbime
Kalbim kana bulansın
Fazla derinlere inme
Çünkü orda sen varsın
Vur hançeri kalbime
Kalbim kana bulansın
Fazla derinlere inme
Çünkü orda sen varsın
-
Şöyle bir sigara yaksam
Onamı buna mı baksam
Acep hangisiyle çıksam
***
Baktığım bana bakmıyor
Bana bakan iç açmıyor
Nasılda aklım kaçmıyor
***
Ah şu bekarlık, bekarlık
Bunun neresi sultanlık
Ah şu bekarlık, bekarlık
Bunun neresi sultanlık
***
Bu saatte kim kalkacak
Şimdi saat zırlayacak
Çayı kim hazırlayacak
***
Bu hangi musluğun sesi
Bunlar kimin elbisesi
Rezilliğin son perdesi
***
Ah şu bekarlık, bekarlık
Bunun neresi sultanlık
Ah şu bekarlık, bekarlık
Bunun neresi sultanlık
***
Evliler akıl veriyor
Evlenme aslanım diyor
Bizlere yol gösteriyor
***
Yaş haddinin geçmesi var
Bunu evde kalması var
Saçı başı yolması var
***
Ah şu bekarlık, bekarlık
Bunun neresi sultanlık
Ah şu bekarlık, bekarlık
Bunun neresi sultanlık
-
Hep hayal ettim gün gelecek
Karşıma çıkacaktır diyerekten
Yalnızlığıma son vererekten
Dermanım olur olacaktın
***
Nerde bende öyle şans
Yalnızlığa yandım
Bıktım ah vah çekmekten
Bıktım usandım
***
Ah gönlümün ince mince sızısı
Vah alnımın kara mara yazısı
Bu yalnızlık tak etti canıma
Yar neredesin yar
***
Esmeri kumralı fark etmez
Huyu suyu güzel olsun olsun
Fazla bir şey istemem
Boyu posu bana uysun uysun
***
Nerde bende o talih
Yüzüme gülsün
Rüyalarımın güzeli
Yaşantıma girsin tez gelsin
-
Penceremin önündeyim ahhh dalmışım gök yüzüne
Bulutların arasında yer ararken kendime
Bulutların arasında yer ararken kendime
***
Sonsuzluğu dolaşırken
Sensizliğe alışırken
Her şeyini unutmuşken
Kahretsin aklımdasın
Ve sen bunun farkındasın
Kahretsin aklımdasın
Ve sen bunun farkındasın
***
Sonsuzluğun ötesindeyim gölgen gölgem üstüne
Eriyorum bitiyorum çare mi var derdime
Eriyorum bitiyorum çare mi var derdime
***
Sonsuzluğu dolaşırken
Sensizliğe alışırken
Her şeyini unutmuşken
Kahretsin aklımdasın
Ve sen bunun farkındasın
Kahretsin aklımdasın
Ve sen bunun farkındasın
***
Vefasızlığını affedemedim
Sana olan zaafımı hazmedemedim
Aramazdım sormazdım
Seni tanımazdım bile
Sen benim koynumda beslediğim yılan bile olamazdın (Kahretsin)
Kahretsin (Aklımdasın)
(Ve sen bunun)
-
Yetmeli artık yetmeli
Bitmeli hasret bitmeli
Ne yapmalı ne etmeli
Sevmeli ama sevmeli
***
Yangınlarım bitmiyor
Aşk başımdan gitmiyor
Mektupların telefonların
Selâmların bile yetmiyor
Hadi gel hadi gel
***
Ateşime gel
Güneşime gel
Aşkını alda
Gel peşime gel
Yana yana gel
Heyecana gel
Bavulunu alda
Gel bana gel
***
Gel deyince gelmeli
Yar kadrini bilmeli
Aşkın sırlı deryasında
Ölmeli ama ölmeli
-
Ne bu hal böyle dumanlardasın
Her gece başka isyanlardasın
Varsa yoksa o kardeşim
Gözün görmüyor farkında mısın
***
Değer mi ona değer mi buna
Kötü kapılmışsın dostum
***
Sen bu oyuna
Hayat bir sevgiye sevgiliye
***
Harcanmayacak kadar kısa
Geç onu değiştir baştan bir daha
Geç onu değiştir olmadı bir daha
Ne çabuk küstün küstün hayatına
***
Umudun yok mu hiç hiç yarına
Kahrolmuşsun mahvolmuşsun
Yakışıyor mu bu halin sana
-
Bazen bir şarkı gibi ağlamaklısın
Bazen delicesine köpürürsün sevdalı
Bazen delicesine köpürürsün sevdalı
***
Nesin, ne değilsin onu da bilmiyorsun
Anladım ki can dostum
Sen sevdalı, sen sevdalı, sen sevdalı birisin
***
Nesin, ne değilsin onu da bilmiyorsun
Anladım ki can dostum
Sen sevdalı, sen sevdalı, sen sevdalı birisin
***
Bazen bir derbeder ki doruğundasın
Bazen uzayıp giden yanlışlardasın
Bazen uzayıp giden yanlışlardasın
***
Eğri mi doğru musun onu da bilmiyorsun
Anladım ki can dostum
Sen sevdalı, sen sevdalı, sen sevdalı birisin
***
Eğri mi doğru musun onu da bilmiyorsun
Ah, anladım ki can dostum
Sen sevdalı, sen sevdalı, sen sevdalı birisin
***
Nesin, ne değilsin onu da bilmiyorsun
-
Gülüm senden başka bir şey istemem
Uzaktan uzağa baksan da olur
Yeter ki kalbin de bir yerim olsun ah
***
Ateşten ateşe atsan da olur
Ateşten ateşe atsan da olur
***
Senin için olmazım yok
Senin için olmazım yok
***
Uğrunda ölsem de olur
Senin için olmazım yok
Seviyorum her şeyden çok
Sen beni sevmesen de olur
***
Saçını tutmasam
Okşamasam da
Ah kollarıma alıp
Koklamasam da
Sokağın başında
Sabahlasam da
***
Perdeni kapatıp yatsan da olur
Perdeni kapatıp yatsan da olur
***
Senin için olmazım yok
Senin için olmazım yok
Uğrunda ölsem de olur
Senin için olmazım yok
***
Seviyorum her şeyden çok
Sen beni sevmesen de olur
***
Güzelsin şirinsin
Hem şahanesin
Çektiğim çileme tek bahanesin
Melek mi şeytan mı bilmem ki nesin
Tuzaktan tuzağa atsan da olur
Ben ben seni seviyorum ya
Sen beni sevmesen de olur
Sevmesen de olur
-
Ben sevdikçe kaçtın benden
Hiç merhamet yokmuş sende
Seni sensiz yaşamaya
Geliyorum sıra bende
***
Aşkıma vermedin aman
Çok sakladım geldi zaman
El mi yaman bey mi yaman
Göreceğiz sıra bende
***
Naz etsen de caz etsen de
Artık aramam gitsen de
Ne ip sende ne koz sende
Bende artık sıra bende
***
Mevlana'nın sevgisinden
Yunus emre nefesinden
Menfaatler ötesinden
Geliyorum sıra bende
***
Yakacağım her şeyini
Bırakmadan bir şeyini
Kısamayacaksın sesimi
Sıra bende sıra bende
-
Aşka Davet bu benden
Al bir demet gül benden
Her şeyden daral geldi
Gidelim bu ellerden
***
Hadi gel seninle buradan gidelim
Güzelim meleğim gülüp eğlenelim
Hadi gel gel yanıma
Seni saram canıma
Bırak bu masalları
Takıl bana
***
Bize ne ondan bundan
Gel de havamızı bulalım
Bir sen söyle birde ben
Bu hasretten kurtulalım
***
Hadi gel gel yanıma
Seni saram canıma
Bırak bu masalları
Takıl bana
-
Bir heves değil
Bir arzu değil
Sevgiden de öte
Sana duyduğum
***
Şaka bile olsa
Gönül avutulmuyor
Ayrılıktan
Söz etme kurban olduğum
***
Yalnız yatılmıyor
Gönül avutulmuyor
Ele anlatılmıyor
Olmuyor olmuyor
***
Sensiz yaşanır mı
Buna can dayanır mı
Dayanmaz yüreğim yanar
Öyle kolay değil
Sil baştan demek
Nasıl susacak arzular
-
Sen canımdan da candın
Hiç bitmeyecek sandım
Kapıldım bir kere seyrine sevdanın
Nefes bile almadım
***
Sen canımdan da candın
Hiç bitmeyecek sandım
Kapıldım bir kere seyrine sevdanın
Nefes bile almadım
***
Bir sana yandım ben
Bir sana kitapsız
Bir sana aldandım
Bir sana insafsız
***
Bu sevda böyle gitmez
Yarın düne kar etmez
İnceden inceye kavrulur savrulur
Gönül sahillerinde
***
Sen canımdan da candın
Hiç bitmeyecek sandım
Kapıldım bir kere seyrine sevdanın
Nefes bile almadım
***
Bir sana yandım ben
Bir sana kitapsız
Bir sana aldandım
Bir sana insafsız
***
Bir sana yandım ben
Bir sana kitapsız
Bir sana aldandım
Bir sana insafsız
-
Çok ince benim meselem çok
Bir akşam üstüydü onunla tanışmamız
Elini verdi eridim elimi tuttu eridim
Zor bela merhaba diyebildim
O kadar güzel o kadar güzeldi ki sorma
Gözleri bahardan tatlı
Saçları kömür karası
Durmasımı desem bakmasımı
Hele o konuşması mest ediyordu beni
Evleri yolumun üstündeydi
O muhteşem o çok şahaneydi
Onu görmek herşeye değerdi ya
Dolayısıyla sık sık eve gidip gelmelerde
Hep bahaneydi
Seni seviyorum demek an meselesiydi
Her defasında erteledim utandım
Bugün olmasa yarın olur sandım
Sana nasıl anlatayım
Ben çok aptal bir adamım
Bazen caddede karşılaşırdık
Tokalaşır hal hatır sorardık
Ama o hal hatır sorardı
Ben aşkı ile yanardım
Sana nasıl anlatayım bilmemki
Ben çok aptal bir adamım
Ve bir akşam üstüydü onu gelinlikle
Kuaförden çıkarken gördüm
İçimi bir tufan sardı
Dünya yansa ne yazardı
İnanamadım acele edecek
Evlenecek ne vardı
Başıma taç yapmazmıydım?
Gözüm gibi bakmazmıydım?
Sana nasıl anlatayım
Ben çok aptal bir adamım
Ve yine bir akşam üstüydü istemeye istemeye
O kahrolası sokaktan evime dönerken
Evleri'nin önünde bir feryat bir figan
Aman Allahım o an aklıma gelen
Başıma gelmişti
Hayatımın anlamı hasretim özlemim
O sevdiğim kadın o ölmüştü
Vay anasını sattığımın dünyası vay
Vay anlımın kara yazısı
Tarifi yok pişmanlığımın anlamıda yok
Giden gitmiş felek edeceğini etmişti
Gözümde dünyanın tüm güzellikleri bitmişti
Yahu ona bir açılabilseydim
Onu çok ama herşeylerden
Çok sevdiğimi söyleyebilseydim ne olurdu
Artık nasıl sevdiğimi bilmeyecek
Ve ben kendimi hiç affetmeyecektim
İçme diyorsun iyi söylüyorsun
Biliyorum beni çok seviyorsun
Önceleri kızardın bakıyorumda
Şimdi anlıyorsun ve sende içiyorsun
Boşver can arkadaşım
Yazılan gelir başa
Çekilen tasa boşa imiş
Kendim ettim kendim yandım
Anlayacağın anlayacağın
Ben çok aptal bir adamım
-
Kaçacak yerin kaldımı senin
Tuttuğu yolları tüm köşeleri
İnanmam artık yalanlarına
Ayıktım devirdim tüm şişeleri
Külahıma anlat külahımı bulursan
Onca yıldır aldın günahımı
Ben neler çektim mevlam biliyor
Bırakırmı ynaına benim ahımı
Sıra bende bende sıra bende
Zalim neymiş gör hadi gelde
Şimdi yalvar gör hadi bakalım
Atlar bende ipler bende
-
Gülüşüne ihtiyacım var
Sende benim hayalimde yer almalısın
Sana demek istiyorum yar
Sende benim yastığıma baş koymalısın
Geleceksen ver elini
Seveceksen ver kalbini
Göreceksen gör halimi
Yeter artık
Uzaklardan sevmelerin
Bi kerede diyemedin
Gece oldu gündüzlerim
Ah dön artık
Geleceksen ver elini
Seveceksen ver kalbini
Göreceksen gör halimi
Yeter artık
Uzaklardan sevmelerin
Bi kerede diyemedin
Gece oldu gündüzlerim
Ah dön artık
Gülüşüne ihtiyacım var
Sende benim hayalimde yer almalısın
Sana demek istiyorum yar
Sende benim yastığıma baş koymalısın
Geleceksen, seveceksen, göreceksen gör halimi
Yeter artık
Uzaklardan sevmelerin
Bi kerede diyemedin
Gece oldu gündüzlerim
Ah dön artık
Geleceksen ver elini
Seveceksen ver kalbini
Göreceksen gör halimi
Yeter artık
Uzaklardan sevmelerin
Bi kerede diyemedin
Gece oldu gündüzlerim
Dön artık
-
Hiç bir şeyi sevmedeim
Sadece aşk aşk diyebildim
Yar ne verdin ömrümü verdim
Ne sevdin ne sevdirdin
Allah seni biliği gibi yapsın
Sen beni yaktın oda seni yaksın
Sende sev benim gibi deli deli elleri
Ellerde seni yalnız bıraksın
Gülmedim gülemedim
Mutlu bir gün göremedim
Çattım senin zalim kalbine
Sevdim sevdim sevilmedim
Allah seni biliği gibi yapsın
Sen beni yaktın oda seni yaksın
Sende sev benim gibi deli deli elleri
Ellerde seni yalnız bıraksın
-
Yıllar yılı hep içime atıyorum
Yıllar yılı hep dertlerimle kavruluyorum
Bekledim bekledim dönersin diye
Sen gelmedin hüzün geldi hadiye (acı)
He he hede gel yamacıma gel gel
Kalp kırma ağlatma yalvarma gel gel
Yıllar yılı hep içime atıyorum
Yıllar yılı hep dertlerimle kavruluyorum
Bekledim bekledim dönersin diye
Sen gelmedin hüzün geldi hadiye (acı)
He he hede gel yamacıma gel gel
Kalp kırma ağlatma yalvarma gel gel
-
Canim dedim sana canim, ah canimi aldin obur yarim!
Sen yine'de uzulme, dayanamam sana, kiyamam!(but you dont sad,i cant stand you
Istanbul'da bir yarim var,
gozbebegim canim var, unutamadim seni aaaah!
Kendimi unuttum!
Unutmak – zapominac
Yarim polowa
Canim – moja droga
Unutamadim – i have forgotten
Siir:
Su gibi akar omur, genclik onune set mi olur...
Yakar sensiz yillarr, ustume hayalin yagar, yagmur yagmur!
Bilirim simdi bensiz seni buldum yerdesin!
Ne tadi varki ben olmadan anilarin,
adini bir ben bilirim, yeter! kimse bilmesin!
Istanbul koydum ismini, istanbul acilari!(i put your name ''istanbul''.the pains of istanbul
-
ne gunler yasadik neler neler paylastik
hani ayrilmak yoktu biz boyle mi anlastik
seviyorsan hatrima
bedeli var sevdanin
cekip gitmek en kolay
zor olani emridir Allah'in
dayanamam gonul dayanamam buna
ayrilalim deme deme bana
hasret verilmez sevme denilmez seven insana
-
Çok sevmiştim ama çok
Bilmedin kıymetini
Kaybedincemi anladın
Değerini sevginin
Çok değiştin ama çok
Bende senden eser yok
Yok artık inan yok
Benden sana fayda yok
Anıları valizime doldurdum
Sıraladım onları üst üste
Aşkımada bir çizgi çektim
Gidiyorum şimdi sıra bende
Şimdi sıra sende
Çektiğimi çekte gör
Şimdi sıra bende
Günümü gün edip yaşarım bende
Sende suç sende
-
Ahh başka bir yermi yermi var ölümden öteye
Çatmışız birkere aklı yitiğe
Ne olacak bilmem sonumuz
Allah düşürmesin böyle kötüye
İnsanlar şaşar bin yılmı yaşar
Töketler birgün düşmem der düşer
Yanınamı kalır bu yaptıkların
Benimde sabrım var gün gelir taşar