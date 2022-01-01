Can Bedenden Çıkmayınca Ft. Fuat Güner Şarkı Sözleri
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Kurtalan Ekspres
Can Bedenden Çıkmayınca Ft. Fuat Güner
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Kara haber tez duyulur, unutsun beni demişsin
Bende kalan resimleri, mektuplari istemişsin
Üzülme sevdicegim, bir daha çıkmam karşına
Sana son kez yazıyorum, hatıralar yeter bana
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Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı
Ben nasıl unuturum seni, can bedenden çıkmayınca
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Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı
Ben nasıl unuturum seni, can bedenden çıkmayınca
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Kurumuş bir çiçek buldum, mektupların arasında
Bir tek onu saklıyorum, onu da çok görme bana
Aşkların en güzelini, yaşamıştık yıllarca
Bütün hüzünlü şarkılar, hatırlatır seni bana
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Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı
Ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca
**
Unutma ki dünya fani veren Allah alır canı
Ben nasıl unuturum seni, can bedenden çıkmayınca
**
Kırıldı kanadım kolum. ne yerim var, ne de yurdum
Gurbet ele düştü yolum, yuvasız kuşlar misali
Selvi boylum senin için, katlanırım bu yazgıya
Böyle yazmışsa Yaradan, kara toprak yeter bana
**
Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı
Ben nasıl unuturum seni, can bedenden çıkmayınca
**
Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı
Ben nasıl unuturum seni, can bedenden çıkmayınca