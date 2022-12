Kurtalan Ekspres

Kara haber tez duyulur, unutsun beni demişsin Bende kalan resimleri, mektuplari istemişsin Üzülme sevdicegim, bir daha çıkmam karşına Sana son kez yazıyorum, hatıralar yeter bana ** Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı Ben nasıl unuturum seni, can bedenden çıkmayınca ** Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı Ben nasıl unuturum seni, can bedenden çıkmayınca ** Kurumuş bir çiçek buldum, mektupların arasında Bir tek onu saklıyorum, onu da çok görme bana Aşkların en güzelini, yaşamıştık yıllarca Bütün hüzünlü şarkılar, hatırlatır seni bana ** Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı Ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca ** Unutma ki dünya fani veren Allah alır canı Ben nasıl unuturum seni, can bedenden çıkmayınca ** Kırıldı kanadım kolum. ne yerim var, ne de yurdum Gurbet ele düştü yolum, yuvasız kuşlar misali Selvi boylum senin için, katlanırım bu yazgıya Böyle yazmışsa Yaradan, kara toprak yeter bana ** Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı Ben nasıl unuturum seni, can bedenden çıkmayınca ** Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı Ben nasıl unuturum seni, can bedenden çıkmayınca