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Kurtalan Ekspres
Kurtalan Ekspres
En Çok Dinlenen Kurtalan Ekspres Şarkıları
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01
Yeni Bir Gün Ft. Hayko Cepkin
Kurtalan Ekspres
08:55
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02
Unutamadım Ft. Bülent Ortaçgil & E. Oğur
Kurtalan Ekspres
05:23
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03
Sarı Çizmeli Mehmet Ağa Ft. Nev
Kurtalan Ekspres
03:54
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04
Ne Ola Yar Ola Ft. Feridun Düzağaç
Kurtalan Ekspres
05:18
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05
Kurtalan Ekspres-gibi Gibi-barış Manço Ş
Kurtalan Ekspres
04:35
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