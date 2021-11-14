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Kurtalan Ekspres

Kurtalan Ekspres

En Çok Dinlenen Kurtalan Ekspres Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yeni Bir Gün Ft. Hayko Cepkin

Kurtalan Ekspres 08:55
02

Unutamadım Ft. Bülent Ortaçgil & E. Oğur

Kurtalan Ekspres 05:23
03

Sarı Çizmeli Mehmet Ağa Ft. Nev

Kurtalan Ekspres 03:54
04

Ne Ola Yar Ola Ft. Feridun Düzağaç

Kurtalan Ekspres 05:18
05

Kurtalan Ekspres-gibi Gibi-barış Manço Ş

Kurtalan Ekspres 04:35

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