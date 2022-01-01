Kurtalan Ekspres

Dün çoktan döndü buralarda Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda Yapayalnız bekliyorum Duyuyorum, görüyorum Bir gün gelecek dönence biliyorum Simsiyah gecenin koynundayım yapayalnız Uzaklarda bir yerlerde güneşler doğuyor Biliyorum dönence Kupkuru bir ağacın dalıyım yapayalnız Uzaklarda bir yerlerde bir şeyler kök salıyor Görüyorum dönence Çatlamış dudağımda ne bir ses ne bir nefes Uzaklarda bir yerlerde türküler söyleniyor Duyuyorum, görüyorum, biliyorum Simsiyah gecenin koynundayım yapayalnız Uzaklarda bir yerlerde güneşler doğuyor Dönence Kupkuru bir ağacın dalıyım yapayalnız Uzaklarda bir yerlerde bir şeyler kök salıyor Dönence Çatlamış dudağımda ne bir ses ne bir nefes Uzaklarda bir yerlerde türküler söyleniyor Dönence Gün dönende dönence Dönence Gün dönende dönence