Kurtalan Ekspres

Gibi Gibi Ben yaralı kurt, sen kınalı kuzu Biraz cilve aşkın biberi tuzu ** Sanki biraz naz ediyorsun amma Senin bana gönlün var gibi, gibi Yüzüme karşı git diyorsun amma Sanki gözlerin kal der gibi, gibi ** Yeter çektiğim, insaf et gayri Senin bana gönlün var gibi, gibi ** Arpa buğday yan yana orak istemez Yağız at şahlandı mı durak dinlemez ** Sen de biraz naz ediyorsun amma Sanki bana gönlün var gibi, gibi Yüzüme karşı git diyorsun amma Sanki gözlerin kal der gibi, gibi ** Yeter çektiğim, insaf et gayri Senin bana gönlün var gibi, gibi ** Zehirin şifası süt ile incir Ellerim kelepçe, yüreğim zincir ** Sanki fazla naz ediyorsun amma Senin bana gönlün var gibi, gibi Yüzüme karşı git diyorsun amma Sanki gözlerin kal der gibi, gibi ** Yeter çektiğim, insaf et gayri Senin bana gönlün var gibi, gibi ** Kimse sevemez, benim gibi seni Kırk yılda bir gelir Barış gibisi ** Sen de fazla naz ediyorsun amma Yine de bana gönlün var gibi, gibi Yüzüme karşı git diyorsun amma Sanki gözlerin kal der gibi, gibi

Aynalı Kemer Sabah yeli ılgıt ılgıt eserken Seher vakti bir güzele vuruldum Al dudakta inci dişi, bu dünyada yok bir eşi Seher vakti bir güzele vuruldum *** Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile Seher vakti bir güzele vuruldum Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile Seher vakti bir güzele vuruldum *** Mor menekşe, nergis dizmiş boynuna Kuşluk vakti aldı beni koynuna Cıvıldaşır dudu kuşu, sanki bülbülün ötüşü Seher vakti bir güzele vuruldum *** Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile Seher vakti bir güzele vuruldum Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile Seher vakti bir güzele vuruldum *** Sabah yeli ılgıt ılgıt eserken Seher vakti bir güzele vuruldum Al dudakta inci dişi, bu dünyada yok bir eşi Seher vakti bir güzele vuruldum Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile Seher vakti bir güzele vuruldum *** Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile Seher vakti bir güzele vuruldum Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile Seher vakti bir güzele vuruldum Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile Seher vakti bir güzele vuruldum

Yine Yol Göründü Gurbete Yine yol göründü gurbete Güz geldi yapraklar döküldü Martılar göç etti, turnalar süzüldü Yine yol göründü gurbete *** Köyüme kara kış çökse de Aşıklar boynunu bükse de Desen ki, "Nazlı yar insafa gelse de" Yine yol göründü gurbete *** Acı keder hep bana Kardeş, bacı, ana, baba Benim olsa bütün dünya, yetmez ki *** Acı keder hep bana Kardeş, bacı, ana, baba Benim olsa bütün dünya yetmez ki *** Derdimi kimlere söyleyim Ben garip Barış'ım neyleyim Anamdan, babamdan, yurdumdan uzakta Yine yol göründü gurbete *** Acı keder hep bana Kardeş, bacı, ana, baba Benim olsa bütün dünya yetmez ki *** Acı keder hep bana Kardeş, bacı, ana, baba Benim olsa bütün dünya yetmez ki *** Acı keder hep bana Kardeş, bacı, ana, baba Benim olsa bütün dünya yetmez ki *** Acı keder hep bana Kardeş, bacı, bacı, ana, baba Benim olsa bütün dünya yetmez ki *** Acı keder hep bana Kardeş, bacı, ana, baba Benim olsa bütün dünya yetmez ki *** Acı keder hep bana Kardeş, bacı, ana, baba Benim olsa bütün dünya yetmez ki *** Acı keder hep bana Kardeş, bacı, ana, baba Benim olsa bütün dünya yetmez ki

Dönence Gün çoktan döndü buralarda Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek biliyorum, biliyorum *** Simsiyah gecenin koynundayım yapayalnız Uzaklarda bir yerlerde güneşler doğuyor Duyuyorum Biliyorum *** Kapkara bir ağacın dalıyım yapayalnız Uzaklarda bir yerlerde bir şeyler kök salıyor Dönence Dönence *** Çatlamış dudağımda ne bir ses ne bir nefes Uzaklarda bir yerlerde türküler söyleniyor Duyuyorum Görüyorum *** Simsiyah gecenin koynundayım yapayalnız Uzaklarda bir yerlerde güneşler doğuyor Duyuyorum Biliyorum *** Kapkara bir ağacın dalıyım yapayalnız Uzaklarda bir yerlerde bir şeyler kök salıyor Dönence Dönence *** Çatlamış dudağımda ne bir ses ne bir nefes Uzaklarda bir yerlerde türküler söyleniyor Duyuyorum Görüyorum *** Gün çoktan döndü buralarda Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum (biliyorum, dönence) Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek biliyorum, biliyorum (gün dönende dönence)

Gülpembe Sen gülünce güller açar Gülpembe Bülbüller seni söyler biz dinlerdik Gülpembe Sen gelince bahar gelir Gülpembe Dereler seni çağlar sevinirdik Gülpembe *** Güz yağmurlarıyla bir gün göçtün gittin inanamadık Gülpembe Bizim iller sessiz, bizim iller sensiz olamadı Gülpembe Dudağımda son bir türkü Gülpembe Hala hep seni söyler, seni çağırır Gülpembe *** Güz yağmurlarıyla bir gün göçtün gittin inanamadık Gülpembe Bizim iller sessiz, bizim iller sensiz olamadı Gülpembe Gözlerimde son bir bulut Gülpembe Hala hep seni arar, seni bekler Gülpembe *** Sen gülünce güller açar Gülpembe Bülbüller seni söyler biz dinlerdik Gülpembe Sen gelince bahar gelir Gülpembe Dereler seni çağlar sevinirdik Gülpembe *** Dudağımda son bir türkü Gülpembe Hala hep seni söyler, seni çağırır Gülpembe