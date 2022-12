Kurtalan Ekspres

Ben yaralı kurt, sen kınalı kuzu Biraz cilve aşkın biberi tuzu ** Sanki biraz naz ediyorsun amma Senin bana gönlün var gibi, gibi Yüzüme karşı git diyorsun amma Sanki gözlerin kal der gibi, gibi ** Yeter çektiğim, insaf et gayri Senin bana gönlün var gibi, gibi ** Arpa buğday yan yana orak istemez Yağız at şahlandı mı durak dinlemez ** Sen de biraz naz ediyorsun amma Sanki bana gönlün var gibi, gibi Yüzüme karşı git diyorsun amma Sanki gözlerin kal der gibi, gibi ** Yeter çektiğim, insaf et gayri Senin bana gönlün var gibi, gibi ** Zehirin şifası süt ile incir Ellerim kelepçe, yüreğim zincir ** Sanki fazla naz ediyorsun amma Senin bana gönlün var gibi, gibi Yüzüme karşı git diyorsun amma Sanki gözlerin kal der gibi, gibi ** Yeter çektiğim, insaf et gayri Senin bana gönlün var gibi, gibi ** Kimse sevemez, benim gibi seni Kırk yılda bir gelir Barış gibisi ** Sen de fazla naz ediyorsun amma Yine de bana gönlün var gibi, gibi Yüzüme karşı git diyorsun amma Sanki gözlerin kal der gibi, gibi

Sabah yeli ılgıt ılgıt eserken Seher vakti bir güzele vuruldum Al dudakta inci dişi, bu dünyada yok bir eşi Seher vakti bir güzele vuruldum *** Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile Seher vakti bir güzele vuruldum Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile Seher vakti bir güzele vuruldum *** Mor menekşe, nergis dizmiş boynuna Kuşluk vakti aldı beni koynuna Cıvıldaşır dudu kuşu, sanki bülbülün ötüşü Seher vakti bir güzele vuruldum *** Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile Seher vakti bir güzele vuruldum Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile Seher vakti bir güzele vuruldum *** Sabah yeli ılgıt ılgıt eserken Seher vakti bir güzele vuruldum Al dudakta inci dişi, bu dünyada yok bir eşi Seher vakti bir güzele vuruldum Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile Seher vakti bir güzele vuruldum *** Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile Seher vakti bir güzele vuruldum Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile Seher vakti bir güzele vuruldum Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile Seher vakti bir güzele vuruldum