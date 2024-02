Gökte yilduz ellidur da ellisi de bellidur Gökte yilduz ellidur da ellisi de bellidur Gizli sevda çekenun da gözlerinden bellidur Kara sevda çekenun da gözlerinden bellidur *** Na na na na na na na na *** Yuvasında dertli kuş da ne suyi var ne yemi Yuvasında dertli kuş da ne suyi var ne yemi Güzelumlan buluşmak da seneden seneye mi Güzelumlan buluşmak da seneden seneye mi *** Ohh ooo oo o ohh ooo oo o *** Güneş doğar meşeden de yar geliyor köşeden Güneş doğar meşeden de yar geliyor köşeden Rengini gülden almış da kokusu menekşeden Rengini gülden almış da kokusu menekşeden *** Dua eyle sevduğum da kuş olup da uçalım Dua eyle sevduğum da kuş olup da uçalım Sevdalum he de he de da var buradan kaçalum Sevdalum he de he de da var buradan kaçalum