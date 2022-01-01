Ne Ola Yar Ola Ft. Feridun Düzağaç Şarkı Sözleri
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Kurtalan Ekspres
Ne Ola Yar Ola Ft. Feridun Düzağaç