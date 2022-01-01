Kurtalan Ekspres

Göklerden daha mavi Denizlerden daha derin Topraktan güzel kokan ne ola Rüzgârdan daha serin Başaklardan Daha nazlı Ay ışığından ılık ne ola Ahu gibi gözleri baktıkça yürek yakan yar ola Cennet bahçesi kokan göğsünde çiçek açan yar ola Damla damla yağmurdan Boynu bükük çiçeklerden Daha hüzün verici ne ola Sonbahar yaprağından Hele akşam güneşinden Daha içini burkan ne ola Buğulu gözleriyle yollarımı bekleyen yar ola Islak dudaklarında bir garip türküsüyle yar ola Göç eden kuşlar gibi Gidip gelen umutlarım Umudun ötesinde ne ola Göç eden kuşlar gibi Gidip gelen umutlarım Umudun ötesinde ne ola Nefesimde yaşayan sıcaklığı paylaşan yar ola Yaşam denen uykudan uyanmasını bilen yar ola Yaşam denen uykudan uyanmasını bilen yar ola