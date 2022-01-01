Kurtalan Ekspres

Dün yine yapayalnız dolaştım yollarda Yağmurlarda ıslanan bomboş sokaklarda Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni Unutamadım, unutamadım, ne olur anla beni ** Unutmak kolay demiştin, alışırsın demiştin Öyleyse sen unut beni, yeter ki benden isteme Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni Unutamadım, unutamadım, ne olur anla beni ** Yıllar ikimizden de çok şeyler götürmüş Sen yeni yuva kurarken beni paramparça bölmüş Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni Unutamadım, unutamadım, ne olur anla beni ** Unutmak kolay demiştin, alışırsın demiştin Öyleyse sen unut beni, yeter ki benden isteme Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni Unutamadım, unutamadım, ne olur anla beni ** Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni Unutamadım, unutamadım, ne olur anla beni Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni