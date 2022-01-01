Yeni Bir Gün Ft. Hayko Cepkin Şarkı Sözleri
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Kurtalan Ekspres
Yeni Bir Gün Ft. Hayko Cepkin
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Gözlerim kurşun gibi ağır ağır açıldı bu sabah
Merhaba dünya!
Penceremdeki güvercin, tahta masam boş şişeler
Can dostum çomar merhaba...
Tatlı komşu Ayşe teyze, emekli Salih öğretmen
Yeni bir gün doğdu merhaba dostlar merhaba
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Yeni bir gün doğdu... merhaba!
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Hava ayaz mı ayaz ellerim ceplerimde
Bir türkü tutturmuşum duyuyorsun değil mi?
Çalacak bir kapım yok mutluluğa hasretim
Artık sokaklar benim görüyorsun değil mi?
Zaman akmıyor sanki saatler durmuş bugün
Sonsuz yalnızlığımda bir tek sen varsın bugün
**
Ya dön bana artık duyuyor musun beni?
Ya çık git dünyamdan anlıyorsun değil mi?
**
Bir resmin kalmış bende tam ortadan yırtılmış
Hani siyah kazaklı biliyorsun değil mi?
Gözlerimden süzülen bir kaç damla anıda
Senin sıcaklığın var anlıyorsun değil mi?
**
Zaman akmıyor sanki saatler durmuş bugün
Sonsuz yalnızlığımda bir tek sen varsın bugün
Ya dön bana artık duyuyor musun beni?
Ya çık git dünyamdan anlıyorsun değil mi?
**
Kim demişse iki gönül bir olunca
Samanlık seyranmış bir de bana sorsa
El kızı doyar mı çavdar ekmeğiyle
Babası büyütmüş baklava börekle.
Geriye ne kaldı bir kuru sevdayla
Ne köy olur benden ne de kasaba
**
Gerçekler yaşam gibi
Ağır ağır önümden geçiyor, Yine de merhaba!
Bir yaşam gerçek gibi
Ağır ağır sonuna geliyor son bir kez merhaba!
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Çoktan uçmuş güvercin, tahta masam devrilmiş
Can dostum çomar uykuda
Tatlı komşu Ayşe teyze, emekli Salih öğretmen
Hepinize hepinize elveda, dostlar elveda
Gözlerim kurşun gibi ağır ağır kapandı bu gece
Elveda...