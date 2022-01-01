Kurtalan Ekspres

Gözlerim kurşun gibi ağır ağır açıldı bu sabah Merhaba dünya! Penceremdeki güvercin, tahta masam boş şişeler Can dostum çomar merhaba... Tatlı komşu Ayşe teyze, emekli Salih öğretmen Yeni bir gün doğdu merhaba dostlar merhaba ** Yeni bir gün doğdu... merhaba! ** Hava ayaz mı ayaz ellerim ceplerimde Bir türkü tutturmuşum duyuyorsun değil mi? Çalacak bir kapım yok mutluluğa hasretim Artık sokaklar benim görüyorsun değil mi? Zaman akmıyor sanki saatler durmuş bugün Sonsuz yalnızlığımda bir tek sen varsın bugün ** Ya dön bana artık duyuyor musun beni? Ya çık git dünyamdan anlıyorsun değil mi? ** Bir resmin kalmış bende tam ortadan yırtılmış Hani siyah kazaklı biliyorsun değil mi? Gözlerimden süzülen bir kaç damla anıda Senin sıcaklığın var anlıyorsun değil mi? ** Zaman akmıyor sanki saatler durmuş bugün Sonsuz yalnızlığımda bir tek sen varsın bugün Ya dön bana artık duyuyor musun beni? Ya çık git dünyamdan anlıyorsun değil mi? ** Kim demişse iki gönül bir olunca Samanlık seyranmış bir de bana sorsa El kızı doyar mı çavdar ekmeğiyle Babası büyütmüş baklava börekle. Geriye ne kaldı bir kuru sevdayla Ne köy olur benden ne de kasaba ** Gerçekler yaşam gibi Ağır ağır önümden geçiyor, Yine de merhaba! Bir yaşam gerçek gibi Ağır ağır sonuna geliyor son bir kez merhaba! ** Çoktan uçmuş güvercin, tahta masam devrilmiş Can dostum çomar uykuda Tatlı komşu Ayşe teyze, emekli Salih öğretmen Hepinize hepinize elveda, dostlar elveda Gözlerim kurşun gibi ağır ağır kapandı bu gece Elveda...