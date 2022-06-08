Kurtuluş Kuş & Burak Bulut

Sözün bittiği yer Burası bırakıp gittiğin ev Gözümün gördüğü şer Ölünce kıymet bilirler mi? *** Sözün bittiği yer Burası bırakıp gittiğin ev Gözümün gördüğü şer Ölünce kıymet bilirler mi? *** Yürü yüreğim, hadi kalk gidelim Biz rüzgârdan daha da sert eseriz Savrulur ömrüm, kopar toz toprak Yiyelim, içelim, dağıtalım, gezelim *** Bu gece dolunayız, es deli deli İki yaka bi' araya gelmiyo' benim Küçük bi' tebessüm, buzlar erir Es deli deli, babam, es deli deli *** Bu gece dolunayız, es deli deli İki yaka bi' araya gelmiyo' benim Küçük bi' tebessüm, buzlar erir Es deli deli, babam, es deli deli (es) *** Yürü yüreğim, hadi kalk gidelim Biz rüzgârdan daha da sert eseriz Savrulur ömrüm, kopar toz toprak Yiyelim, içelim, dağıtalım, gezelim *** Bu gece dolunayız, es deli deli İki yaka bi' araya gelmiyo' benim Küçük bi' tebessüm, buzlar erir Es deli deli, babam, es deli deli *** Bu gece dolunayız, es deli deli İki yaka bi' araya gelmiyo' benim Küçük bi' tebessüm, buzlar erir Es deli deli, babam, es deli deli (es) *** Bu gece dolunayız, es deli deli İki yaka bi' araya gelmiyo' benim Küçük bi' tebessüm, buzlar erir Es deli deli, babam, es deli deli *** Bu gece dolunayız, es deli deli İki yaka bi' araya gelmiyo' benim Küçük bi' tebessüm, buzlar erir Es deli deli, babam, es deli deli