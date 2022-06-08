Kurtuluş Kuş & Burak Bulut

Sözün bittiği yer
Burası bırakıp gittiğin ev
Gözümün gördüğü şer
Ölünce kıymet bilirler mi?
***
Sözün bittiği yer
Burası bırakıp gittiğin ev
Gözümün gördüğü şer
Ölünce kıymet bilirler mi?
***
Yürü yüreğim, hadi kalk gidelim
Biz rüzgârdan daha da sert eseriz
Savrulur ömrüm, kopar toz toprak
Yiyelim, içelim, dağıtalım, gezelim
***
Bu gece dolunayız, es deli deli
İki yaka bi' araya gelmiyo' benim
Küçük bi' tebessüm, buzlar erir
Es deli deli, babam, es deli deli
***
Bu gece dolunayız, es deli deli
İki yaka bi' araya gelmiyo' benim
Küçük bi' tebessüm, buzlar erir
Es deli deli, babam, es deli deli (es)
***
Yürü yüreğim, hadi kalk gidelim
Biz rüzgârdan daha da sert eseriz
Savrulur ömrüm, kopar toz toprak
Yiyelim, içelim, dağıtalım, gezelim
***
Bu gece dolunayız, es deli deli
İki yaka bi' araya gelmiyo' benim
Küçük bi' tebessüm, buzlar erir
Es deli deli, babam, es deli deli
***
Bu gece dolunayız, es deli deli
İki yaka bi' araya gelmiyo' benim
Küçük bi' tebessüm, buzlar erir
Es deli deli, babam, es deli deli (es)
***
Bu gece dolunayız, es deli deli
İki yaka bi' araya gelmiyo' benim
Küçük bi' tebessüm, buzlar erir
Es deli deli, babam, es deli deli
***
Bu gece dolunayız, es deli deli
İki yaka bi' araya gelmiyo' benim
Küçük bi' tebessüm, buzlar erir
Es deli deli, babam, es deli deli