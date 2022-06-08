Kurtuluş Kuş & Burak Bulut

Unuttum bu gece yalanlarını
Umutsuz senle anılarımız
Düşündüm sensiz yarınlarımı
Bulamadım bi' çare ben bu hâle
***
Gözümle gördüm, hayat benim, benim
O bakışlar yaşam sebebim
Yukarı bu kulunu hep denedi
Bu masa, bu gece ölüm sebebim
***
Gözümle gördüm, hayat benim, benim
O bakışlar yaşam sebebim
Yukarı bu kulunu hep denedi
Bu masa, bu gece ölüm sebebim
***
Kaderin cilvesi yer bitirir beni
Leyla Mecnun'u dize getirir
Şimdiki aşklar şişe çevirirken
Masada dostlar kışı geçirir
***
Kaderin cilvesi yer bitirir beni
Leyla Mecnun'u dize getirir
Şimdiki aşklar şişe çevirirken
Masada dostlar kışı geçirir
***
Gözümle gördüm, hayat benim, benim
O bakışlar yaşam sebebim
Yukarı bu kulunu hep denedi
Bu masa, bu gece ölüm sebebim
***
Gözümle gördüm, hayat benim, benim
O bakışlar yaşam sebebim (ah)
Yukarı bu kulunu hep denedi
Bu masa, bu gece ölüm sebebim
***
Kaderin cilvesi yer bitirir beni
Leyla Mecnun'u dize getirir
Şimdiki aşklar şişe çevirirken
Masada dostlar kışı geçirir
***
Kaderin cilvesi yer bitirir beni
Leyla Mecnun'u dize getirir
Şimdiki aşklar şişe çevirirken
Masada dostlar kışı geçirir
***
Kaderin cilvesi yer bitirir beni
Leyla Mecnun'u dize getirir
Şimdiki aşklar şişe çevirirken
Masada dostlar kışı geçirir (hadi)
***
Kaderin cilvesi yer bitirir beni
Leyla Mecnun'u dize getirir
Şimdiki aşklar şişe çevirirken
Masada dostlar kışı geçirir
Sözün bittiği yer
Burası bırakıp gittiğin ev
Gözümün gördüğü şer
Ölünce kıymet bilirler mi?
***
Sözün bittiği yer
Burası bırakıp gittiğin ev
Gözümün gördüğü şer
Ölünce kıymet bilirler mi?
***
Yürü yüreğim, hadi kalk gidelim
Biz rüzgârdan daha da sert eseriz
Savrulur ömrüm, kopar toz toprak
Yiyelim, içelim, dağıtalım, gezelim
***
Bu gece dolunayız, es deli deli
İki yaka bi' araya gelmiyo' benim
Küçük bi' tebessüm, buzlar erir
Es deli deli, babam, es deli deli
***
Bu gece dolunayız, es deli deli
İki yaka bi' araya gelmiyo' benim
Küçük bi' tebessüm, buzlar erir
Es deli deli, babam, es deli deli (es)
***
Yürü yüreğim, hadi kalk gidelim
Biz rüzgârdan daha da sert eseriz
Savrulur ömrüm, kopar toz toprak
Yiyelim, içelim, dağıtalım, gezelim
***
Bu gece dolunayız, es deli deli
İki yaka bi' araya gelmiyo' benim
Küçük bi' tebessüm, buzlar erir
Es deli deli, babam, es deli deli
***
Bu gece dolunayız, es deli deli
İki yaka bi' araya gelmiyo' benim
Küçük bi' tebessüm, buzlar erir
Es deli deli, babam, es deli deli (es)
***
Bu gece dolunayız, es deli deli
İki yaka bi' araya gelmiyo' benim
Küçük bi' tebessüm, buzlar erir
Es deli deli, babam, es deli deli
***
Bu gece dolunayız, es deli deli
İki yaka bi' araya gelmiyo' benim
Küçük bi' tebessüm, buzlar erir
Es deli deli, babam, es deli deli