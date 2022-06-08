Kurtuluş Kuş & Burak Bulut

Unuttum bu gece yalanlarını Umutsuz senle anılarımız Düşündüm sensiz yarınlarımı Bulamadım bi' çare ben bu hâle *** Gözümle gördüm, hayat benim, benim O bakışlar yaşam sebebim Yukarı bu kulunu hep denedi Bu masa, bu gece ölüm sebebim *** Gözümle gördüm, hayat benim, benim O bakışlar yaşam sebebim Yukarı bu kulunu hep denedi Bu masa, bu gece ölüm sebebim *** Kaderin cilvesi yer bitirir beni Leyla Mecnun'u dize getirir Şimdiki aşklar şişe çevirirken Masada dostlar kışı geçirir *** Kaderin cilvesi yer bitirir beni Leyla Mecnun'u dize getirir Şimdiki aşklar şişe çevirirken Masada dostlar kışı geçirir *** Gözümle gördüm, hayat benim, benim O bakışlar yaşam sebebim Yukarı bu kulunu hep denedi Bu masa, bu gece ölüm sebebim *** Gözümle gördüm, hayat benim, benim O bakışlar yaşam sebebim (ah) Yukarı bu kulunu hep denedi Bu masa, bu gece ölüm sebebim *** Kaderin cilvesi yer bitirir beni Leyla Mecnun'u dize getirir Şimdiki aşklar şişe çevirirken Masada dostlar kışı geçirir *** Kaderin cilvesi yer bitirir beni Leyla Mecnun'u dize getirir Şimdiki aşklar şişe çevirirken Masada dostlar kışı geçirir *** Kaderin cilvesi yer bitirir beni Leyla Mecnun'u dize getirir Şimdiki aşklar şişe çevirirken Masada dostlar kışı geçirir (hadi) *** Kaderin cilvesi yer bitirir beni Leyla Mecnun'u dize getirir Şimdiki aşklar şişe çevirirken Masada dostlar kışı geçirir