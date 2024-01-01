Gidin Bulutlar Gidin Şarkı Sözleri
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Kütahya Türküleri
Gidin Bulutlar Gidin
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Gidin bulutlar gidin,
Yarime selâm edin...
Gel gel gel aman
Yarim uykuda ise,
Uykusun haram edin...
Ayle bir tanem ayle
Gider isen uğurlar olsun,
Dağlar taslar yolun olsun...
Gel gel gel aman
Benden başka yar seversen,
İlâhi gözün kör olsun...
Ayle bir tanem ayle
Gidiyorum elveda,
Bu can yoluna feda...
Gel gel gel aman
Kavuşmadık yar olmaz,
Kavuştur beni huda...
Ayle bir tanem ayle