Kütahya Türküleri

Karanfil Oylum Oylum Karanfil oylum oylum (Amanın aman ben yandım aman) Geliyor selvi boylum Selvi boylum gelince (Amanın aman ben yandım aman) Şen olur benim gönlüm Amanlar olsun Kadehleri dolsun Ne olursa olsun Her gün böyle olsun Karanfil olacaksın (Amanın aman ben yandım aman) Sararıp solacaksın Ben hakime danıştım (Amanın aman ben yandım aman) Sen benim olacaksın Amanlar olsun Kadehleri dolsun Ne olursa olsun Her gün böyle olsun

İniminki Cilemona şeyepe napxumtişa Yari moxtu komaknu xençalişa Şorid morid koceftit irmağişa Heko orti mixapari dorıuşa *** İniminki,jiniki edumeri Mu memomsken Yeleği godumeri Emaneti uba melodumeri Goriği do goxti sevdali şkimi *** İniminki,si bureğişi dosti Komomçi bazo do gomo3i posti Ne cari ne 3ari dobiyi klinçxi Aşkva triki vonkanam nculişkimi *** A yazi' rtu inite elabğuri Guri cemçu tora kokobnağuri Skanisuzi sevdasuzi dobğuri Si mutuşi va gişkun nculi şkimi

Gemiler Giresun'a Gemiler giresun'e Yar olayım sesune Bir daha vurayidi (Oy oy oy oy) Nefesum nefesune *** Hey aman gelin aman Aldi dağlari duman Doğri yuru ah gelin Bayildum aman aman *** Karadeniz ustunde Gemim limanlaniyi Kurban o fidan boye (Oy oy oy oy) Yururken sallaniyi *** Hey aman gelin aman Aldi dağlari duman Doğri yuru ah gelin Bayildum aman aman *** Gemilerde sereni Tanimedum geleni Acap nereye korlar (Oy oy oy oy) Sevdalukten oleni *** Hey aman gelin aman Aldı dağları duman Doğru yürü ah gelin Bayıldum aman aman

Uça Biçi Daçxurişi xeneri,hoyar hoyar Uça tolepe skani,uça biçi Ağan çoxa zipkaten,hoyar hoyar Xoronam mani mani,uça biçi *** Mitineri re iziren,hoyar hoyar Gitanun yağdanluği, uça biçi Metkoçi monka gavu, hoyar hoyar Tkebişi tavarcuği,uça biçi *** Si heko mot megomskun, hoyar hoyar He sirmali başluği, uça biçi Si heşo mot gyokidi, hoyar hoyar Oşmeşi gemtumani, uça biçi

Zenis Vorti Zenis vorti Tunaşa niti şkule Yano yano geliti ondğe şkule Mabgarinu oxorşa mepti şkule Mot memtkhomer na-şuri mişinare *** Mutxa divu suzgişi m3xuli skani Va pçkomi do dopi xatiri skani Mot var moxti mego troxas xe skani Mot memtkomer na-şuri mişinare *** Txiris mebli saği xe melaxeri Ma hak vibgar si Tunas elaxeri? Gzapes vi3ker tolepe motaxeri Mot memtkomer na-şuri mişinare *** Kartali miçari ma-ti meptare Matrozi gava do armaz yeptare Ma-ti skani kala Tunas goptare Ordo moxti na-şuri mişinare

Yali Gidelum Yali Yüzdurdum filikami Yali gidelum yali Toplayi da yeyelum Bahçende portakali *** Bakışın gülişun sevişun Alacaksin bu cani *** Geldi geçti önümden Sanirsun ferhat dayi Vura vurayi başa *** Yarim dümen tutayi Bakışın gülişun sevişun Alacaksin bu cani *** Hiç adam usanır mi Böyle tatlı cümbüşten Geldum da gideyisun Ne anladum bu işten *** Bakışın gülişun sevişun Alacaksin bu cani

Bja Do Tuta Sirek çkimi bja do tuta Manatebeli serişi Çri komo olamudasu, Skani skvami kiserişi, Nani na *** Skani tolepi maçuali Muço varda dginouni Vaişuri saqvareli Çaxans kinmocinouni, *** Oropa ubeduri skva Uro va norvoveno çkua 3aşa ulas apirenko,nana Var çans mu goxvaru psua Nani na

Rap Atma İndi yaliya indi bayburdun dereleri Gız nerede beyütdun o goca memeleri Ziganadan aşaği arabam durakladi Habu sevdali gönlum maçkada gonakladi *** Zigananun başuna bulutum duman duman Seni urumun gızi yok midur sende iman Gel gidelum gidelum tirabzon maçkasina Gorkarum e gız seni verurler başkasina Vira vira vira vira Vira vira vira vira Uy uy uy uy uy *** Gece geldum kapina sen uyurdun uyurdun açmadun kapilari beni beklediyurdun Yayladan gelur atlar yol kenarinda otlar Yatma yüzum üstüne gız memelerun batar *** Lambalari yakayi küpeleri takayi Çıkdi camin onune bana cilve yapayi Karadenizin suyu pek karadır karadır Dökmüş saçlari yana bir taraftan taradır *** Vira vira vira vira Vira vira vira vira Uy uy uy uy uy *** Güneş gelup vuruyi boyali konaklara Aldurayum düşumi elmali yanaklara Kırani aşiyusun odun mi taşiyisun Pire mi yedi seni memeni gaşiyisun *** Dumanin daği misun daha yağaca misun Gız bubanun evune daha duracamisun Gitme dere ukari yirtar seni çalilar O gürgen boylarini görür deliganlilar.. *** Vira vira vira vira Vira vira vira vira Uy uy uy uy uy *** Güle çikdum gülmedum gülden duşdum ölmedum İki günlük dünyada muraduma ermedum Yarim gezma yaylada dumana garişursun Gel beraber gezelum sen bana yakişursun *** Vira vira vira vira Vira vira vira vira Uy uy uy uy uy *** Usul usul bas da gel tahtalar oynamasun Evun başinda dolaş cazi anan duymasun Gızıl ağaç benumsun yapraklari delinsun Gel otur gonuşalum sen ne güzel gelinsun *** Sürmene çarşisina gelir oturur gızlar Bilmeyen de zanneder gökten indi yildizlar Haburadan okari güneş geliyi güneş Al başuna çemberi yakmasin seni güneş.. *** Bizim dağun başuna odun mi kiracasun Almadi seni kizlar bekar mi duracasun Gürgene bak gürgene goyun aldi dikene Eski sevdaluklari akşam edelum gene *** Vira vira vira vira Vira vira vira vira Vira!

Çana Şkimi Dağışa elulun çiçeği purki Monka mot ixenam limxona yuki Mekça mendili do dikosi upi Moxtare-i mçeşare çona şkimi *** Golap3edi fotta ko3a3umeri Doma3onu ipeği don3umeri Dobğuraa toli elam3umeri Moxtare-i meçeşare çona şkimi *** Dağişa elulun çonçi kosare Var giçini si mipeşi nusare Si ibgari ma toli gikosare Moxtare-i mçeşare çona şkimi