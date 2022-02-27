Aşk Kitabı Ne olur söyleyin sevenler bana Ayrılmak kanun mu aşk kitabında El ele tutuşup gülmeden daha Ağlatmak kanun mu aşk kitabında *** Ne olur söyleyin sevenler bana Ayrılmak kanun mu aşk kitabında El ele tutuşup gülmeden daha Ağlatmak kanun mu aşk kitabında *** Ümitlerim kırıldı gitti Hayallerim yıkıldı bitti Bu dert beni benden etti Sevdim, sevdim bak ne hale geldim Sevdim, sevdim bak ne hale geldim *** Her seven sonunda düşüyor derde Bu aşk kitabının yazanı nerde Bir aşık inandı çok sevdi diye Terk etmek kanun mu aşk kitabında *** Her seven sonunda düşüyor derde Bu aşk kitabının yazanı nerde Bir aşık inandı çok sevdi diye Terk etmek kanun mu aşk kitabında *** Ümitlerim kırıldı gitti Hayallerim yıkıldı bitti Bu dert beni benden etti Sevdim, sevdim bak ne hale geldim Sevdim, sevdim bak ne hale geldim Sevdim, sevdim bak ne hale geldim

Sarhoş Gibiyim Bir sevda çölünde bıraktın beni Kanadı kırılmış bir kuş gibiyim Dönüp de bakmadın bir gün hâlime Sokağa atılmış bir taş gibiyim *** O eski hayalin her an karşımda Gözyaşlarım çağlar her anışımda O eski hayalin her an karşımda Gözyaşlarım çağlar her anışımda *** Ayrılık şarabı gönül tasımda İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim Ayrılık şarabı gönül tasımda İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim *** Acılar çöktü bak sensiz bağrıma Çoktan hazan erdi gönül bağıma İnanma sen benim yaşadığıma Sen gittin gideli ölmüş gibiyim *** O eski hayalin her an karşımda Gözyaşlarım çağlar her anışımda O eski hayalin her an karşımda Gözyaşlarım çağlar her anışımda *** Ayrılık şarabı gönül tasımda İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim Ayrılık şarabı gönül tasımda İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim *** İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim

Kurşuna Gerek Yok Kurşuna gerek yok sözlerin var ya Hayatıma bir son vermek istersen Hançere gerek yok gözlerin var ya Eğer ki kalbimden vurmak istersen Kurşuna gerek yok sözlerin var ya Kurşuna gerek yok sözlerin var ya *** Taş olsam erirdim avuçlarında Dağ olsam çökerdim bakışlarında Sevgilim suçluysam bu aşk yolunda Zindana gerek yok hasretin var ya Zindana gerek yok hasretin var ya *** Anladım çare yok unutmam için Her yerde hatıran izlerin var ya Bir gün olsun mutlu uyumam için Yastığa gerek yok dizlerin var ya Yastığa gerek yok dizlerin var ya *** Taş olsam erirdim avuçlarında Dağ olsam çökerdim bakışlarında Sevgilim suçluysam bu aşk yolunda Zindana gerek yok hasretin var ya Zindana gerek yok hasretin var ya *** Taş olsam erirdim avuçlarında Dağ olsam çökerdim bakışlarında Sevgilim suçluysam bu aşk yolunda Zindana gerek yok hasretin var ya Zindana gerek yok hasretin var ya

Anılar Bu Akşam İçimde Hüzün Var Gözümde Canlandı Anılar Ağlamak İstiyorum, Haykırmak İstiyorum Bu Akşam İçimde Hüzün Var *** Sensiz Geçmiyor Bu Akşamlar Gönlümde Dinmiyor Arzular Kavuşmak İstiyorum, Sarılmak İstiyorum Bak Bizi Bekliyor Anılar *** Anılar, Anılar, Simdi Gözümde Canlandılar Anılar, Anılar, Beni Bu Akşam Ağlattılar *** Anılar, Anılar, Simdi Gözümde Canlandılar Anılar, Anılar, Beni Bu Akşam Ağlattılar *** Benden Uzak Durma Ne Olur Bu Kalbi Sensiz Taşıyamam Artık Benim Olmasan Bile Seni Görmeden Yaşayamam *** Yüzünü Görmeliyim Sesini Duymalıyım Anıları Yaşamalıyım *** Yüzünü Görmeliyim Sesini Duymalıyım Anıları Yaşamalıyım *** Yüzünü Görmeliyim Sesini Duymalıyım Anıları Yaşamalıyım *** Anılar, Anılar, Simdi Gözümde Canlandılar Anılar, Anılar, Beni Bu Akşam Ağlattılar *** Anılar, Anılar, Simdi Gözümde Canlandılar Anılar, Anılar, Beni Bu Akşam Ağlattılar *** Beni ne hallere koydular Beni Bu Akşam Ağlattılar

Seninle Aşkımız Eski Bir Roman Kalbimde arama eski yerini Sen gözümden akan sele karıştın Kalbimde arama eski yerini Sen gözümden akan sele karıştın *** İstesem de artık sevemem seni Hasret rüzgarına yele karıştın İstesem de artık sevemem seni Hasret rüzgarına yele karıştın *** Seninle aşkımız eski bir roman Yandı sayfaları külüdür kalan Sevgilim her şeyim sendin bir zaman Ne yazık sonunda ele karıştın *** Seninle aşkımız eski bir roman Yandı sayfaları külüdür kalan Sevgilim her şeyim sendin bir zaman Ne yazık sonunda ele karıştın Sevgilim her şeyim sendin bir zaman Ne yazık sonunda ele karıştın *** Kırılan kalbim var dinmez bir kinim Ömrümce sürecek aşka yeminim Kırılan kalbim var dinmez bir kinim Ömrümce sürecek aşka yeminim *** Kavuşmak imkansız artık sevgilim Dönüşü olmayan yola karıştın Kavuşmak imkansız artık sevgilim Dönüşü olmayan yola karıştın *** Seninle aşkımız eski bir roman Yandı sayfaları külüdür kalan Sevgilim her şeyim sendin bir zaman Ne yazık sonunda ele karıştın *** Seninle aşkımız eski bir roman Yandı sayfaları külüdür kalan Sevgilim her şeyim sendin bir zaman Ne yazık sonunda ele karıştın Sevgilim her şeyim sendin bir zaman Ne yazık sonunda ele karıştın Ne yazık sonunda ele karıştın