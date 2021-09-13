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Kutsi
Baharda Kuşlar Gibi
Baharda Kuşlar Gibi
99 Parça | 06:41:52
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01
Baharda Kuşlar Gibi
Kutsi
02:53
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02
Geçer/ Akustik
Kutsi
04:29
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03
Çok Zor
Kutsi
03:26
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04
Yapma Dedim Sana
Kutsi
02:54
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05
Söz Konusu Aşk Feat.Meral Kendi
Kutsi
03:16
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06
Son Perde
Kutsi
03:45
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07
Sen misin Tek Deli
Kutsi
04:04
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08
Olay Olacak Aşkımız
Kutsi
04:12
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09
Melek
Kutsi
04:02
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10
Helal Etmiyorum
Kutsi
05:01
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